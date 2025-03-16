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Зеленский сменил начальника Генштаба ВСУ

Воскресенье 16 марта 2025 17:30
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Зеленский сменил начальника Генштаба ВСУ Фото: Андрей Гнатов (68 ОЕБр им. Олексы Довбуша)
Автор: Эдуард Ткач

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового начальника Генштаба ВСУ. Теперь должность занимает генерал-майор Андрей Гнатов, который перед этим был заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генштаба ВСУ.

В частности, стало известно, что перед генерал-майором Андреем Гнатовым поставлен ряд задач.

"Повысить эффективность управленческой вертикали ВСУ, в частности в процессе реорганизации и внедрения корпусной структуры, оперативность в принятии и реализации решений ставки верховного главнокомандующего, а также воплощение боевого опыта в планировании и управлении войсками", - говорится в сообщении.

В то же время генерал-лейтенант Анатолий Баргилевич, занимавший должность начальника Генштаба ВСУ, продолжит службу в должности генерального инспектора Министерства обороны Украины.

"Новый генеральный инспектор МО Украины получил важные задачи по контролю за процессами реформ, которые внедряются в армии, проверкой соблюдения законодательства и принятых решений в системе Минобороны с учетом его богатого управленческого опыта, полученного в Вооруженных Силах", - информирует Генштаб.

Напомним, что в прошлом месяце, 26 февраля, президент Украины уволил Андрея Гнатова с должности командующего объединенных сил ВСУ. Он занимал эту должность восемь месяцев, начиная с 24 июня 2024 года.

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