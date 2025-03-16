Зеленський розповів про причини зміни начальника Генштабу ЗСУ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення глави держави.

За словами Зеленського, в неділю, 16 березня, він провів нараду з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським та міністром оборони Рустемом Умєровим. За підсумками зустрічі було вирішено, що новим начальником Генштабу буде призначено Андрія Гнатова.

"Бойовий хлопець, і його завдання - саме більше бойового досвіду, досвіду наших бригад у плануванні операцій, оборонних та наступальних, а також більш активна розбудова корпусної системи. Все, чому наші бригади навчила війна, має впроваджуватись на сто відсотків уже на рівні планування", - зазначив президент.

Глава держави також додав, що генерал Анатолій Баргилевич з посади начальника Генштабу переведений до генеральної інспекції Міністерства оборони України.