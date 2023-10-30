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Министр обороны Британии пообещал Украине предоставить больше военной поддержки

Понедельник 30 октября 2023 21:33
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Министр обороны Британии пообещал Украине предоставить больше военной поддержки Фото: Грант Шаппс (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Британия обещает предоставить больше военной помощи Украине и объединить союзников, чтобы дать Киеву все необходимое.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Британии Гранта Шаппса.

"Путин надеется, что мир забудет о срочной необходимости поддержки Украины. Великобритания никогда этого не допустит", - говорится в сообщении.

Шаппс сказал, что Великобритания предоставит больше военной поддержки и объединит союзников, чтобы дать Украине то, что им нужно для победы.

"Это было мое послание вице-премьеру Александру Кубракову сегодня", - добавил глава Минобороны Британии.

Помощь Украине от Британии

Великобритания с начала полномасштабного российского вторжения последовательно поддерживает Украину. В частности, первой анонсировала передачу украинским военным современных западных танков и дальнобойных ракет.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Они обсудили усилия по обеспечению длительной глобальной поддержки Украины.

Уже 11 октября Шаппс на заседании в формате "Рамштайн" объявил о новом пакете военной помощи для Украины на общую стоимость более 100 миллионов фунтов стерлингов (около 123 миллионов долларов).

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