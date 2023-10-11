Британия объявит о пакете военной помощи Украине на 123 млн долларов, - Шаппс
Министр обороны Великобритании Грант Шаппс сегодня, 11 октября, на заседании в формате Рамштайн объявит о новом пакете военной помощи для Украины на общую стоимость более 100 миллионов фунтов стерлингов (около 123 миллионов долларов).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительство Британии.
Также британской стороной будет объявлено о подписании дальнейших контрактов на противовоздушную оборону, приобретенных через Международный фонд для Украины.
"Сегодня я с гордостью сообщаю, что Великобритания вместе с нашими союзниками выполняет это обещание, заключая новые контракты на поставку Украине критически важных систем противовоздушной обороны для защиты гражданского населения от варварских бомбардировок Путина, а также нового оборудования на сумму более 100 миллионов фунтов стерлингов, обещанного дайте украинским солдатам то, что им нужно, чтобы прорваться через смертельные минные поля России", - заявил Шаппс.
Анонсированный на сегодня пакет поддержки будет включать оборудование, которое
- поможет Вооруженным силам Украины разминировать минные поля,
- обслуживать транспортные средства,
- укреплять оборонительные конкструкции для защиты критически важной национальной инфраструктуры.
Пакет поддержки будет предоставлен за счет средств Международного фонда Украины (IFU), и будет совместно объявлен главой Минобороны Британии и его коллегами из стран-партнеров IFU на заседании Контактной группы по обороне Украины (заседание в формате Рамштайн) в штаб-квартире НАТО в Брюссель.
Что этому предшествовало
Анонсирование нового крупного пакета помощи для Украины произошло после подписания окончательного контракт из ранее объявленного пакета средств противовоздушной обороны IFU, в рамках которого Украине будут предоставлены возможности на сумму более 70 миллионов фунтов стерлингов, включая MSI-DS Terrahawk Paladin, платформу, которая может отслеживать и уничтожать дроны и защищать критически важная национальная инфраструктура.
Британия и Дания запустили IFU в 2022 году, и Лондон тесно сотрудничает с Украиной в целях приобретения возможностей, которые наилучшим образом отвечают потребностям ее вооруженных сил. С тех пор пять других стран внесли свой вклад в IFU, продемонстрировав единство и решимость союзников и партнеров в поддержке Украины.
На сегодняшний день через IFU было собрано 785 миллионов фунтов стерлингов благодаря вкладам Британии, Норвегии, Нидерландов, Дании, Швеции, Исландии и Литвы.
Недавно IFU расширился и включил Литву в свой Исполнительный совет, который в настоящее время сформирован Великобританией и шестью другими странами, которые обеспечивают надзор и гарантии Фонда, включая одобрение пакетов возможностей.
Помощь Украине от Британии
Великобритании с самого начала полномасштабного российского вторжения последовательно поддерживает Украину. В частности, первой анонсировала передачу украинским военным современных западных танков и дальнобойных ракет.
5 октября президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Британии Риши Сунаком. Они обсудили усилия по обеспечению длительной глобальной поддержки Украины.
В тот же день правительство Британии анонсировало выделение новой помощи в преддверии зимы. Речь идет о полумиллиарде долларов финансовой поддержки.
Недавно министр обороны Британии Грант Шаппс сообщил, что страна предоставит Украине десятки тысяч артиллерийских снарядов до конца 2024 года.
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