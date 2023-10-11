Британия объявит о пакете военной помощи Украине на 123 млн долларов, - Шаппс

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс сегодня, 11 октября, на заседании в формате Рамштайн объявит о новом пакете военной помощи для Украины на общую стоимость более 100 миллионов фунтов стерлингов (около 123 миллионов долларов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительство Британии .

Также британской стороной будет объявлено о подписании дальнейших контрактов на противовоздушную оборону, приобретенных через Международный фонд для Украины.

"Сегодня я с гордостью сообщаю, что Великобритания вместе с нашими союзниками выполняет это обещание, заключая новые контракты на поставку Украине критически важных систем противовоздушной обороны для защиты гражданского населения от варварских бомбардировок Путина, а также нового оборудования на сумму более 100 миллионов фунтов стерлингов, обещанного дайте украинским солдатам то, что им нужно, чтобы прорваться через смертельные минные поля России", - заявил Шаппс.

Анонсированный на сегодня пакет поддержки будет включать оборудование, которое

поможет Вооруженным силам Украины разминировать минные поля,

обслуживать транспортные средства,

укреплять оборонительные конкструкции для защиты критически важной национальной инфраструктуры.

Пакет поддержки будет предоставлен за счет средств Международного фонда Украины (IFU), и будет совместно объявлен главой Минобороны Британии и его коллегами из стран-партнеров IFU на заседании Контактной группы по обороне Украины (заседание в формате Рамштайн) в штаб-квартире НАТО в Брюссель.

Что этому предшествовало

Анонсирование нового крупного пакета помощи для Украины произошло после подписания окончательного контракт из ранее объявленного пакета средств противовоздушной обороны IFU, в рамках которого Украине будут предоставлены возможности на сумму более 70 миллионов фунтов стерлингов, включая MSI-DS Terrahawk Paladin, платформу, которая может отслеживать и уничтожать дроны и защищать критически важная национальная инфраструктура.

Британия и Дания запустили IFU в 2022 году, и Лондон тесно сотрудничает с Украиной в целях приобретения возможностей, которые наилучшим образом отвечают потребностям ее вооруженных сил. С тех пор пять других стран внесли свой вклад в IFU, продемонстрировав единство и решимость союзников и партнеров в поддержке Украины.

На сегодняшний день через IFU было собрано 785 миллионов фунтов стерлингов благодаря вкладам Британии, Норвегии, Нидерландов, Дании, Швеции, Исландии и Литвы.

Недавно IFU расширился и включил Литву в свой Исполнительный совет, который в настоящее время сформирован Великобританией и шестью другими странами, которые обеспечивают надзор и гарантии Фонда, включая одобрение пакетов возможностей.

Помощь Украине от Британии

Великобритании с самого начала полномасштабного российского вторжения последовательно поддерживает Украину. В частности, первой анонсировала передачу украинским военным современных западных танков и дальнобойных ракет.

5 октября президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Британии Риши Сунаком. Они обсудили усилия по обеспечению длительной глобальной поддержки Украины.

В тот же день правительство Британии анонсировало выделение новой помощи в преддверии зимы. Речь идет о полумиллиарде долларов финансовой поддержки.

Недавно министр обороны Британии Грант Шаппс сообщил, что страна предоставит Украине десятки тысяч артиллерийских снарядов до конца 2024 года.