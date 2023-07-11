Зеленский рассказал о планах на саммит НАТО: наша оборона - первый приоритет

"Завтра продолжим нашу работу в Вильнюсе... Наша оборона - первый приоритет. И я благодарен партнерам за готовность делать новые шаги. Больше оружия для наших воинов - больше защиты жизни для всей Украины", - сообщил президент.

Зеленский заявил, что после саммита в Вильнюсе Украина получит новые важные инструменты защиты.

К тому же Зеленский сообщил, что завтра состоятся двусторонние встречи. В частности с американскими, канадскими, немецкими, британскими, нидерландскими, японскими и другими партнерами.

"Запланировано и первое инаугурационное заседание Совета Украина - НАТО", - сообщил президент.

Саммит НАТО в Вильнюсе

Сегодня, 11 июля, в Вильнюсе начался двухдневный саммит Североатлантического союза. Страны-члены НАТО согласовали пакет из 3 элементов, которые должны приблизить вступление Украины в НАТО, в частности:

многолетнюю программу помощи Украине;

создание органа Совет Украина - НАТО;

отмена требования по выполнению ПДЧ.

Также было опубликовано совместное коммюнике по Украине.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подверг критике страны-члены НАТО из-за их позиции в отношении Украины. Ведь Киев получил сигнал о том, что партнеры в кулуарах обсуждают формулировку на саммите без Украины.

Украина понимает, что не станет полноправным членом НАТО во время войны с Россией, но хочет получить приглашение присоединиться к Альянсу на саммите.

Совет Украина - НАТО

14 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники могут договориться о создании Совета Украина-НАТО. По его словам, это укрепило бы партнерство между Альянсом и Украиной.

Этот формат придет на смену заседаниям Комиссии Украина-НАТО на уровне министров обороны.

Министр обороны Алексей Резников отмечал, что формат повысит статус отношений Украины и НАТО. Также он позволит инициировать встречи в любое время и откроет двери для новых сфер сотрудничества.

Больше о новом формате отношений читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.