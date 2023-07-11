Зеленський розповів про плани на саміт НАТО: наша оборона - перший пріоритет

"Завтра продовжимо нашу роботу у Вільнюсі... Наша оборона - перший пріоритет. І я вдячний партнерам за готовність робити нові кроки. Більше зброї для наших воїнів – більше захисту життя для всієї України", - повідомив президент.

Зеленський заявив, що після саміту в Вільнюсі Україна отримає нові важливі інструменти захисту.

До того ж Зеленський повідомив, що завтра відбудуться двосторонні зустрічі. Зокрема з американськими, канадськими, німецькими, британськими, нідерландськими, японськими та іншими партнерами.

"Заплановане й перше інавгураційне засідання Ради Україна - НАТО", - повідомив президент.

Саміт НАТО у Вільнюсі

Сьогодні, 11 липня, у Вільнюсі розпочався дводенний саміт Північноатлантичного союзу. Країни-члени НАТО узгодили пакет з 3 елементів, які повинні наблизити вступ України до НАТО, зокрема йдеться про:

багаторічну програму допомоги Україні;

створення органу Рада Україна - НАТО;

скасування вимоги щодо виконання ПДЧ.

Також було опубліковано спільне комюніке щодо України.

Раніше президент України Володимир Зеленський розкритикував країни-члени НАТО через їхню позицію щодо України. Адже Київ отримав сигнал про те, що партнери в кулуарах обговорюють формулювання на саміті без України.

Зазначимо, що Україна розуміє, що не стане повноправним членом НАТО під час війни з Росією, але хоче отримати запрошення приєднатися до Альянсу на саміті.

Рада Україна - НАТО

14 червня генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що союзники можуть домовитися про створення Ради Україна-НАТО. За його словами, це б зміцнило партнерство між Альянсом та Україною.

Цей формат прийде на заміну засіданням Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів оборони.

Міністр оборони Олексій Резніков зазначав, що формат підвищить статус відносин України та НАТО. Також він дозволить ініціювати зустрічі у будь-який час та відчинить двері для нових сфер співробітництва.

Більше про новий формат відносин читайте у матеріалі РБК-Україна.

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