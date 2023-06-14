Совет вместо Комиссии. В НАТО заговорили о новом формате для Украины, но есть вопросы

На июльском саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе (Литва) может появиться новый формат отношений - Совет Украина-НАТО. Однако в Киеве рассчитывают получить "дорожную карту" по вступлению, поэтому такую идею восприняли с осторожностью.

О том, что известно о новом формате и что не устраивает нашу страну, - в материале РБК-Украина.

В настоящее время стороны сотрудничают в рамках Комиссии Украина-НАТО. Этот орган был создан в 1997 году, и он является площадкой для консультаций по вопросам безопасности, которые представляют обоюдный интерес.

В Комиссии представлены все страны-участницы альянса и Украина. До 2017 года заседания проводились на регулярной основе на уровне послов, военных представителей, министров иностранных дел, министров обороны и начальников штабов. Под руководством Комиссии были созданы совместные рабочие группы с целью усилить сотрудничество по ряду направлений, в том числе в секторе обороны и безопасности.

Из-за позиции Венгрии, связанной с критикой языкового закона и закона об образовании, перерыв затянулся до 2023 года. Последнее заседание прошло в апреле, на нем стороны обсуждали военную поддержку Украины и перспективы членства в НАТО.

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, в Брюсселе удалось разблокировать базовый формат взаимодействия на политическом уровне, и следующее заседание может пройти именно на полях саммита в Вильнюсе 11-12 июля при участии президента Владимира Зеленского.

"Я сказал все, что Украина думает по поводу аргумента некоторых стран, что членство Украины "не на часі"… У нас был откровенный разговор, в буквальном смысле сказали все, что думаем. Теперь союзники должны обсудить между собой и наконец выйти на четкий результат, который будет достигнут на саммите в Вильнюсе. Мой месседж был таков: Вильнюс-2023 - это возможность исправить ошибки Бухареста в 2008 году", - добавил министр.

Что известно о Совете Украина-НАТО

Очевидно, не все западные партнеры разделяют идею ускоренного вступления Украины в альянс. Издание Euractiv еще в мае писало о том, что ей предложат повысить партнерский статус, в то время как "дорожная карта" с быстрыми шагами останется более отдаленной перспективой.

Речь идет о новом формате - Совет Украина-НАТО. Он должен продемонстрировать политическую поддержку воюющей страны и ее заявки на членство. По данным Euractiv, идея нашла широкую поддержку на Западе.

По словам двух дипломатов НАТО, это будет первый шаг в укреплении партнерства с тех пор, как Украина подала заявку. Согласно плану, в Совете наша страна будет полноправным участником переговоров, а не приглашенной стороной для дискуссий, как сейчас.

Это позволит инициировать встречи в любое время, а также откроет дверь для новых областей сотрудничества. Включая более широкий обмен разведывательными данными, совместные учения, инвестиции в оборонку и работу над оперативной совместимостью армий НАТО с Вооруженными силами Украины. Цель - приведение к евроатлантическим стандартам, что должно обеспечить плавный переход к членству в альянсе, когда для этого придет время.

Глава делегации Верховной рады в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев уточняет, что Комиссия не будет существовать параллельно Совету, то есть новый орган придет ей на смену.

"В Комиссии мы могли исключительно докладывать о положении дел с реформами или о результатах сотрудничества. В Совете у нас будет право голоса и право инициативы. Фактически это более углубленная интеграция в альянс, но точно не заменитель нашего членства. Это просто шаг на пути к нему", - отметил он в комментарии РБК-Украина.

По его словам, Совет должен быть более институциирован, чем Комиссия, и иметь конкретные органы, отделы и подразделения, которые будут взаимодействовать по разным направлением собственно со штаб-квартирой НАТО. И Украина в этом Совете будет представлена на разных уровнях.

"Я думаю, будет самый высокий уровень - это уровень президента Украины (и лидеров стран НАТО, - ред.). И там могут быть встречи на уровне министров, а также более практическое сотрудничество на уровнях ниже. Опять же из-за того, что это это будет позволять структура такого Совета", - подчеркнул он.

Что говорят в НАТО

Идею Совета Украина-НАТО уже начали комментировать в Брюсселе. По мнению генсека Йенса Столтенберга, сотрудничество в рамках новой структуры усилит партнерство. В отличие от работы в Комиссии, где решения не принимаются.

"Если союзники договорятся создать Совет Украина-НАТО, это означало бы, что это будет 32 равных участника за одним столом, и что это орган, который может принимать решения… Это структура для гораздо более глубокого сотрудничества, для принятия совместных решений, если все члены Совета согласятся. И это обозначило бы существенное укрепление политического партнерства между Украиной и союзниками в НАТО", - заявил он на сегодняшнем брифинге.

Как реагирует Украина

С учетом высоких ожиданий от саммита в Вильнюсе украинская сторона обеспокоена тем, что на нем могут не обозначить шаги, которые ускорили бы вступление НАТО.

"Учредить Совет Украина-НАТО без решительного шага к членству - все равно, что предоставить танк без пушки. НАТО нужна Украина как государство-член альянса, а не просто привилегированный партнер", - заявил сегодня Дмитрий Кулеба по итогам переговоров с немецкой коллегой Анналеной Бербок.

Источник РБК-Украина в правительстве говорит, что слова министра не следует расценивать как категорическое "нет". Но важна не столько форма взаимодействия с НАТО, сколько содержание этого взаимодействия.

"Мы может сделать Совет Украина-НАТО, вопросов нет. Но нам нужно конкретное решение по движению к членству. Чтобы на саммите нам не сказали: "Вот вам Совет и на этом все, мы свой шаг сделали", - отметил он.

Другими словами, если на встрече в Вильнюсе ограничатся предложением создать Совет, этого точно будет мало и это точно не то, чем можно заменить членство в НАТО. По словам Егора Чернева, быть ассоциированным партнером или просто изменить формат сотрудничества - недостаточно.

И так как наша цель - вступление в НАТО, то повышение статуса расценят позитивно только при одном условии.

"Если этот Совет предложат с четкими сигналами о том, что Украина станет членом НАТО, когда это позволит ситуация с безопасность, после войны или с какими-то другими формулировками, но с конкретными шагами, которые предстоит сделать альянсу и Украине для ее членства, тогда этого будет достаточно. Одного лишь решения в финальном коммюнике саммита о смене формата на Совет нам будет мало", - добавил Чернев в беседе с изданием.