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Зеленский рассказал Нетаньяху о связи РФ с ХАМАС

Фото: Зеленский сообщил Нетаньяху о поддержке Россией боевиков ХАМАСа (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху о связи боевиков ХАМАСа с Российской Федерацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France 2.

Зеленский заявил, что у Украины есть информация о том, что Москва оказывает поддержку операциям, которые проводят паластенские боевики ХАМАСа. Он рассказал об этом главе израильского правительства во время телефонного разговора.

"Для наших спецслужб это очевидно. У нас есть все доказательства, которые заставляют нас считать, что Россия способствует проведению определенных террористических операций", - заявил украинский лидер.

Президент добавил, что это не первый раз, когда РФ совершает такие действия, ведь она делала это в Сирии и делает в Украине.

Война в Израиле

На прошлой неделе боевики ХАМАСа вторглись на территорию Израиля и начали расстреливать как военных, так и мирных жителей. В ответ Иерусалим начал атаковать противников на территории сектора Газа, а затем объявил, что переходит в полноценное наступление.

Российские политики и пропагандисты выступили с открытой поддержкой действий боевиков. В частности, это сделал глава Чечни Рамзан Кадыров. В Главном управлении разведки Украины сообщали, что РФ передала террористам ХАМАС оружие, которое было захвачено в нашем государстве.

Зеленский заявил, что Россия заинтересована в войне между Израилем и боевиками ХАМАС и добавил, что РФ является одной из сторон, стоящих за этим нападением.

 

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Владимир ЗеленскийХАМАСИзраиль