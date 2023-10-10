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Зеленский: Россия - одна из тех, кто стоит за нападением ХАМАСа на Израиль

Бухарест, Вторник 10 октября 2023 15:54
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Зеленский: Россия - одна из тех, кто стоит за нападением ХАМАСа на Израиль Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия является одной из сторон, которая поддерживает ХАМАС и стоит за нападением на Израиль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на совместной пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

Он рассказал, что стоят за нападением на Израиль те, публично поддерживает боевиков ХАМАСа и поддерживает их оружием. И это происходит не один день, а уже длительное время.

"Также в соцсетях вы можете увидеть по сеткам, кто дает соответствующие сигналы. Мы считаем, что Россия одна из тех, кто помогал и стоит за такими ответными шагами", - добавил Зеленский.

Война в Израиле

Напомним, в субботу, 7 октября, боевики ХАМАС вторглись в населенные пункты Израиля и начали убивать и похищать как военных, так и мирных жителей.

В это время территорию страны массированно обстреляли ракетами из сектора Газа.

Российские политики и пропагандисты выступили с открытой поддержкой действий боевиков. В частности, это сделал глава Чечни Рамзан Кадыров. При этом в Главном управлении разведки отмечали, что РФ передала террористам ХАМАС оружие, которое было захвачено в Украине.

Также Западные СМИ сообщали, что Израиль уже запросил боеприпасы у США. На фоне этой информации в Кремле нафантазировали, что поставки оружия в Украину сократятся.

Отметим, еще вчера президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что Россия заинтересована в войне между Израилем и боевиками ХАМАС.

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