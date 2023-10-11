UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський розповів Нетаньяху про зв'язок РФ із ХАМАС

Фото: Зеленський повідомив Нетаньяху про підтримку Росією бойовиків ХАМАСу (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Президент України Володимир Зеленський розповів прем'єр-міністру Ізраїля Беньяміну Нетаньяху про зв'язок бойовиків ХАМАСу з Російською Федерацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France 2.

Зеленський заявив, що Україна має інформацію про те, що Москва надає підтримку операціям, які проводять паластенські бойовики ХАМАСу. Він розповів про це главі ізраїльського уряду під час телефонної розмови.

"Для наших спецслужб це очевидно. Ми маємо всі докази, які змушують нас вважати, що Росія сприяє проведенню певних терористичних операцій", - заявив український лідер.

Президент додав, що це не вперше, коли РФ робить такі дії, адже вона робила це в Сирії і робить в Україні. 

Війна в Ізраїлі

Минулого тижня бойовики ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю та почали розстрілювати як військових, так і мирних жителів. У відповідь Єрусалим почав атакувати противників на території сектору Гази, а згодом оголосив, що переходить у повноцінний наступ.

Російські політики та пропагандисти виступили з відкритою підтримкою дій бойовиків. Зокрема, це зробив голова Чечні Рамзан Кадиров. В Головному управлінні розвідки України повідомляли, що РФ передала терористам ХАМАС зброю, яку було захоплено в нашій державі.

Зеленський заявив, що Росія зацікавлена у війні між Ізраїлем та бойовиками ХАМАС і додав, що РФ є однією з сторін яка стоїть за цим нападом

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийХАМАСІзраїль