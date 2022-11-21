Зеленский рассказал НАТО, как склонить Россию к украинской "формуле мира"

Украину необходимо обеспечить достаточным количеством систем противовоздушной обороны для того, чтобы склонить Россию к принятию "формулы мира".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента Украины Владимира Зеленского на Парламентской ассамблее НАТО.

"Когда российские ракеты, иранские дроны и другие орудия террора не смогут достичь предназначенных для них мишеней, России придется делать то, что нужно нам с вами. А именно - следовать нашей "формуле мира". Мы можем это обеспечить, но для этого Украину необходимо обеспечить достаточным количеством систем ПВО и ПРО, достаточным весом оборонной и финансовой поддержки. Государство-террорист должно видеть, что у него нет шанса", - подчеркнул президент.

Он отметил, что если Украина получит полную защиту неба, то это сделает невозможным террористический замысел России.

Напомним, украинская "формула мира" заключается в гарантиях радиационной, ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, а также выводе войск РФ с оккупированных территорий.

Зеленский уже предложил поддержать ее премьер-министру Британии Риши Сунаку в ходе его визита в Киев.

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