Стармер подтвердил Зеленскому "полную поддержку" Украины
Великобритания продолжает поддерживать Украину. Страна будет сотрудничать сколько, сколько потребуется.
Об этом заявил премьер-министр Британии Кир Стармер сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Сегодня, 1 марта, Стармер встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским. Во время встречи он подтвердил Зеленскому, что он имеет "полную поддержку в Великобритании".
"Мы будем с Украиной столько, сколько это может понадобиться", - добавил премьер.
В свою очередь глава Украины выразил благодарность Британии и отметил, что Киев рассчитывает на их поддержку.
"Действительно, я видел много людей, и я хочу поблагодарить вас, люди Соединенного Королевства, такая большая поддержка с самого начала этой войны, спасибо вам, вашей команде", - отметил Зеленский.
Президент также выразил свое удовлетворение тем, что король Великобритании Чарльз III согласился на встречу.
"Я очень рад, что его величество король принял мою завтрашнюю встречу, и я благодарен, что вы организовали такой большой саммит на завтра. И мы в Украине очень счастливы, что имеем таких стратегических партнеров, что мы подписали с вами исторический документ", - подытожил глава Украины.
Ссора Зеленского с Трампом
Заметим, что вчера, 28 февраля, президент Украины Владимир Зеленский посетил Вашингтон. В Белом доме состоялось заседание президента с американским коллегой Дональдом Трампом.
Однако во время общения в Белом доме между Зеленским, Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом произошел спор, который касался войны в Украине.
После ссоры Трамп собрался со своими ключевыми советниками в Овальном кабинете. Позже Владимир Зеленский досрочно уехал из Белого дома.
Трамп обвинил президент Украины, что тот якобы не готов к миру.
Подробнее о встрече Зеленского с Трампом - в материале РБК-Украина.
Заметим, что Европа вступилась за Украину на фоне ссоры Зеленского и Трампа. Подробнее о заявлениях лидеров европейских стран и организаций можно узнать в материале РБК-Украина.
Премьер-министр Великобритании в свою очередь созвонился с Зеленским и Трампом, и выразил "непоколебимую поддержку" Украине.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.