ua en ru
Сб, 01 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Стармер подтвердил Зеленскому "полную поддержку" Украины

Британия, Суббота 01 марта 2025 19:51
UA EN RU
Стармер подтвердил Зеленскому "полную поддержку" Украины Фото: премьер-министр Британии Кир Стармер и украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Великобритания продолжает поддерживать Украину. Страна будет сотрудничать сколько, сколько потребуется.

Об этом заявил премьер-министр Британии Кир Стармер сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Сегодня, 1 марта, Стармер встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским. Во время встречи он подтвердил Зеленскому, что он имеет "полную поддержку в Великобритании".

"Мы будем с Украиной столько, сколько это может понадобиться", - добавил премьер.

В свою очередь глава Украины выразил благодарность Британии и отметил, что Киев рассчитывает на их поддержку.

"Действительно, я видел много людей, и я хочу поблагодарить вас, люди Соединенного Королевства, такая большая поддержка с самого начала этой войны, спасибо вам, вашей команде", - отметил Зеленский.

Президент также выразил свое удовлетворение тем, что король Великобритании Чарльз III согласился на встречу.

"Я очень рад, что его величество король принял мою завтрашнюю встречу, и я благодарен, что вы организовали такой большой саммит на завтра. И мы в Украине очень счастливы, что имеем таких стратегических партнеров, что мы подписали с вами исторический документ", - подытожил глава Украины.

Ссора Зеленского с Трампом

Заметим, что вчера, 28 февраля, президент Украины Владимир Зеленский посетил Вашингтон. В Белом доме состоялось заседание президента с американским коллегой Дональдом Трампом.

Однако во время общения в Белом доме между Зеленским, Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом произошел спор, который касался войны в Украине.

После ссоры Трамп собрался со своими ключевыми советниками в Овальном кабинете. Позже Владимир Зеленский досрочно уехал из Белого дома.

Трамп обвинил президент Украины, что тот якобы не готов к миру.

Подробнее о встрече Зеленского с Трампом - в материале РБК-Украина.

Заметим, что Европа вступилась за Украину на фоне ссоры Зеленского и Трампа. Подробнее о заявлениях лидеров европейских стран и организаций можно узнать в материале РБК-Украина.

Премьер-министр Великобритании в свою очередь созвонился с Зеленским и Трампом, и выразил "непоколебимую поддержку" Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Великобритания Война России против Украины
NEWS
За сутки армия РФ потеряла на фронте более 1000 солдат и 61 артсистему, - ВСУ
За сутки армия РФ потеряла на фронте более 1000 солдат и 61 артсистему, - ВСУ
DAILY
Владимир Ельченко: Россия обязательно "кинет" США и мы увидим совсем другого Трампа
Ксения Крикунжурналист РБК-Украина Владимир Ельченко: Россия обязательно "кинет" США и мы увидим совсем другого Трампа