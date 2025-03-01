Стармер подтвердил Зеленскому "полную поддержку" Украины

Великобритания продолжает поддерживать Украину. Страна будет сотрудничать сколько, сколько потребуется.

Об этом заявил премьер-министр Британии Кир Стармер сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Сегодня, 1 марта, Стармер встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским. Во время встречи он подтвердил Зеленскому, что он имеет "полную поддержку в Великобритании".

"Мы будем с Украиной столько, сколько это может понадобиться", - добавил премьер.

В свою очередь глава Украины выразил благодарность Британии и отметил, что Киев рассчитывает на их поддержку.

"Действительно, я видел много людей, и я хочу поблагодарить вас, люди Соединенного Королевства, такая большая поддержка с самого начала этой войны, спасибо вам, вашей команде", - отметил Зеленский.

Президент также выразил свое удовлетворение тем, что король Великобритании Чарльз III согласился на встречу.

"Я очень рад, что его величество король принял мою завтрашнюю встречу, и я благодарен, что вы организовали такой большой саммит на завтра. И мы в Украине очень счастливы, что имеем таких стратегических партнеров, что мы подписали с вами исторический документ", - подытожил глава Украины.