Украина и Британия заключили соглашение на 2,26 млрд фунтов для обороны

Украина получит 2,26 млрд фунтов стерглингов в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) на оборонные нужды. Украинская и британская стороны подписали соответствующее соглашение.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Министерство финансов Украины .

"Сергей Марченко поблагодарил правительство Великобритании за поддержку Украины и лично Рэйчел Ривз за значительные усилия, которые способствовали подписанию соглашения", - добавили в министерстве.

Известно, что средства являются частью механизма G7 ERA общим объемом 50 млрд долларов США. Кредит будет обслуживаться и погашаться за счет будущих доходов, полученных от обездвиженных российских суверенных активов.

Сообщается, что министр финансов Сергей Марченко (в онлайн формате) и канцлер казначейства Великобритании Рэйчел Ривз подписали соглашение о получении Украиной 2,26 млрд фунтов стерлингов (свыше 2,8 млрд долларов) на оборону.

Заметим, что ранее сегодня Ривз сообщила, что Великобритания продолжает "полностью поддерживать" Украину в ее борьбе с российским вторжением.

В то же время она вспомнила, что ее страна обязалась выделять 3 миллиарда фунтов в год столько, сколько потребуется для поддержки Украины, и сообщила, что первый транш из этого финансирования будет разблокирован в течение следующих нескольких дней.

Ривз отметила, что недавно в Британии был принят закон, который позволяет использовать доходы от замороженных российских активов на помощь Украине.

Напомним, что сегодня, 1 марта, Стармер встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским. Во время встречи он подтвердил Зеленскому, что тот имеет "полную поддержку в Великобритании".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.