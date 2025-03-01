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Украина и Британия заключили соглашение на 2,26 млрд фунтов для обороны

Украина, Суббота 01 марта 2025 21:51
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Украина и Британия заключили соглашение на 2,26 млрд фунтов для обороны Фото: премьер-министр Британии Кир Стармер и украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украина получит 2,26 млрд фунтов стерглингов в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) на оборонные нужды. Украинская и британская стороны подписали соответствующее соглашение.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Министерство финансов Украины.

Сообщается, что министр финансов Сергей Марченко (в онлайн формате) и канцлер казначейства Великобритании Рэйчел Ривз подписали соглашение о получении Украиной 2,26 млрд фунтов стерлингов (свыше 2,8 млрд долларов) на оборону.

В церемонии приняли участие президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Известно, что средства являются частью механизма G7 ERA общим объемом 50 млрд долларов США. Кредит будет обслуживаться и погашаться за счет будущих доходов, полученных от обездвиженных российских суверенных активов.

"Сергей Марченко поблагодарил правительство Великобритании за поддержку Украины и лично Рэйчел Ривз за значительные усилия, которые способствовали подписанию соглашения", - добавили в министерстве.

Заметим, что ранее сегодня Ривз сообщила, что Великобритания продолжает "полностью поддерживать" Украину в ее борьбе с российским вторжением.

В то же время она вспомнила, что ее страна обязалась выделять 3 миллиарда фунтов в год столько, сколько потребуется для поддержки Украины, и сообщила, что первый транш из этого финансирования будет разблокирован в течение следующих нескольких дней.

Ривз отметила, что недавно в Британии был принят закон, который позволяет использовать доходы от замороженных российских активов на помощь Украине.

Напомним, что сегодня, 1 марта, Стармер встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским. Во время встречи он подтвердил Зеленскому, что тот имеет "полную поддержку в Великобритании".

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