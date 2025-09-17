Зеленский рассказал, какое оружие получит Украина в первых пакетах от США за средства НАТО

В первых пакетах военной помощи от США в рамках программы PURL Украина получит ракеты для систем Patriot и HIMARS.

Как сообщает РБК-Украина , об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время брифинга с президентом Европарламента Робертой Мецолой в Киеве.

"Мы получаем за октябрь еще дополнительные деньги, я думаю, где-то у нас будет 3,5 -3,6 млрд. Первые два пакета по 500 млн... В этих пакетах, я не буду говорить все детали, точно будут ракеты для Patriot и для Himars", - рассказал Зеленский.

По словам президента, Украина получила более 2 млрд долларов от партнеров в рамках программы PURL.

Программа PURL

Программа PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) - это новая инициатива США и НАТО, направленная на ускоренные поставки вооружения Украине. В рамках этой программы Украина формирует список приоритетных потребностей в оружии, который передается НАТО. Затем партнерские страны финансируют закупку американского вооружения, соответствующего этому списку.

Средства передаются на специальный счет НАТО, и оружие закупается непосредственно у США. Таким образом, программа обеспечивает быструю и целенаправленную поддержку украинской армии.

Напомним, вчера, 16 сентября, администрация президента США Дональда Трампа утвердила первые два пакета военной помощи Украине, которые профинансировало НАТО. Они могут быть отправлены в ближайшее время.

Речь идет о двух поставках вооружения на сумму 500 млн долларов в рамках механизма PURL.