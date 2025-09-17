ua en ru
Ср, 17 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Зеленский рассказал, какое оружие получит Украина в первых пакетах от США за средства НАТО

Среда 17 сентября 2025 18:03
UA EN RU
Зеленский рассказал, какое оружие получит Украина в первых пакетах от США за средства НАТО Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В первых пакетах военной помощи от США в рамках программы PURL Украина получит ракеты для систем Patriot и HIMARS.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время брифинга с президентом Европарламента Робертой Мецолой в Киеве.

По словам президента, Украина получила более 2 млрд долларов от партнеров в рамках программы PURL.

"Мы получаем за октябрь еще дополнительные деньги, я думаю, где-то у нас будет 3,5 -3,6 млрд. Первые два пакета по 500 млн... В этих пакетах, я не буду говорить все детали, точно будут ракеты для Patriot и для Himars", - рассказал Зеленский.

Программа PURL

Программа PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) - это новая инициатива США и НАТО, направленная на ускоренные поставки вооружения Украине. В рамках этой программы Украина формирует список приоритетных потребностей в оружии, который передается НАТО. Затем партнерские страны финансируют закупку американского вооружения, соответствующего этому списку.

Средства передаются на специальный счет НАТО, и оружие закупается непосредственно у США. Таким образом, программа обеспечивает быструю и целенаправленную поддержку украинской армии.

Напомним, вчера, 16 сентября, администрация президента США Дональда Трампа утвердила первые два пакета военной помощи Украине, которые профинансировало НАТО. Они могут быть отправлены в ближайшее время.

Речь идет о двух поставках вооружения на сумму 500 млн долларов в рамках механизма PURL.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский НАТО Соединенные Штаты Америки Помощь Украине Военная помощь Война в Украине Ракеты
Новости
Метсола в Раде объявила о создании в Киеве представительства Европарламента
Метсола в Раде объявила о создании в Киеве представительства Европарламента
Аналитика
"Наша миссия – победить смерть". Интервью с гендиректором больницы Мечникова в Днепре
Владислава Подлеснаяжурналист, ведущая YouTube-канала РБК-Украина "Наша миссия – победить смерть". Интервью с гендиректором больницы Мечникова в Днепре