Зеленський розповів, яку зброю отримає Україна у перших пакетах від США за кошти НАТО

У перших пакетах військової допомоги від США в рамках програми PURL Україна отримає ракети для систем Patriot і HIMARS.

Як повідомляє РБК-Україна , про це президент України Володимир Зеленський розповів під час брифінгу з президентом Європарламенту Робертою Мецолою у Києві.

"Ми отримуємо за жовтень ще додаткові гроші, я думаю, десь у нас буде 3,5 -3,6 млрд. Перші два пакети по 500 млн... В цих пакетах, я не буду говорити всі деталі, точно будуть ракети для Patriot і для Himars", - розповів Зеленський.

За словами президента, Україна отримала більш як 2 млрд доларів від партнерів в рамках програми PURL.

Програма PURL

Програма PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) - це нова ініціатива США і НАТО, спрямована на прискорене постачання озброєння Україні. У рамках цієї програми Україна формує список пріоритетних потреб у зброї, який передається НАТО. Потім партнерські країни фінансують закупівлю американського озброєння, що відповідає цьому списку.

Кошти передаються на спеціальний рахунок НАТО, і зброю закуповують безпосередньо у США. Таким чином, програма забезпечує швидку і цілеспрямовану підтримку української армії.

Нагадаємо, вчора, 16 вересня, адміністрація президента США Дональда Трампа затвердила перші два пакети військової допомоги Україні, які профінансувало НАТО. Вони можуть бути відправлені найближчим часом.

Йдеться про дві поставки озброєння на суму 500 млн доларів у межах механізму PURL.