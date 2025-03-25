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Зеленский рассказал, какую роль США могут сыграть в отправке контингента в Украину

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

США могут сыграть определенную роль в отправке европейского военного контингента в Украину. От Вашингтона ожидают, что он станет "опорой" для такой инициативы.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в ответ на вопрос корреспондента РБК-Украина.

По словам главы государства, у Украины и Европы есть видение того, как должна выглядеть отправка военного контингента. Но есть разные мнения в вопросе количества и присутствия личного состава. Украина планирует обсудить этот момент с Европой. 

"Мы эти разногласия будем обсуждать. Это зависит от желания, от видения той или иной страны и от финансирования", - добавил Зеленский. 

Он также отметил, что между Европой и США существует "союз" насчет гарантий безопасности, частью которых может стать отправка контингента. 

"Мы не знаем пока роли США и какой она может быть, но варианты этой роли есть. Все хотели бы, чтобы это была backstop of America (опора от Америки или поддержка от Америки - ред.)", - уточнил глава государства. 

Отправка контингента в Украину

Напомним, США хотят, чтобы гарантии безопасности Украине предоставили страны Европы. В частности, речь идет о возможной отправке европейских солдат на украинскую территорию.

Американские чиновники уже несколько раз повторяли, что отправлять своих солдат в Украину. Но Европа ожидает, что США все же окажут поддержку такой операции.

В частности, на поддержке со стороны США настаивает Британия.

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