Зеленский рассказал, какую роль США могут сыграть в отправке контингента в Украину

По словам главы государства, у Украины и Европы есть видение того, как должна выглядеть отправка военного контингента. Но есть разные мнения в вопросе количества и присутствия личного состава. Украина планирует обсудить этот момент с Европой.

"Мы эти разногласия будем обсуждать. Это зависит от желания, от видения той или иной страны и от финансирования", - добавил Зеленский.

Он также отметил, что между Европой и США существует "союз" насчет гарантий безопасности, частью которых может стать отправка контингента.

"Мы не знаем пока роли США и какой она может быть, но варианты этой роли есть. Все хотели бы, чтобы это была backstop of America (опора от Америки или поддержка от Америки - ред.)", - уточнил глава государства.