Зеленський розповів, яку роль США можуть відіграти у відправці контингенту в Україну

США можуть зіграти певну роль у відправці європейського військового контингенту в Україну. Від Вашингтона очікують, що він стане "опорою" для такої ініціативи.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив у відповідь на запитання кореспондента РБК-Україна.
За словами глави держави, Україна і Європа мають бачення того, який вигляд повинна мати відправка військового контингенту. Але є різні думки в питанні кількості та присутності особового складу. Україна планує обговорити цей момент з Європою.
"Ми ці розбіжності будемо обговорювати. Це залежить від бажання, від бачення тієї чи іншої країни і від фінансування", - додав Зеленський.
Він також зазначив, що між Європою і США існує "союз" щодо гарантій безпеки, частиною яких може стати відправка контингенту.
"Ми не знаємо поки що ролі США і якою вона може бути, але варіанти цієї ролі є. Усі хотіли б, щоб це була backstop of America (опора від Америки або підтримка від Америки - ред.)", - уточнив глава держави.
Нагадаємо, США хочуть, щоб гарантії безпеки Україні надали країни Європи. Зокрема, йдеться про можливе відправлення європейських солдатів на українську територію.
Американські чиновники вже кілька разів повторювали, що не відправлятимуть своїх солдатів до України. Але Європа очікує, що США все ж таки нададуть підтримку такій операції.
Зокрема, на підтримці з боку США наполягає Британія.
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