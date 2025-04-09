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Зеленский рассказал, как США и Китай отреагировали на ситуацию с пленными китайцами

Среда 09 апреля 2025 20:47
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Зеленский рассказал, как США и Китай отреагировали на ситуацию с пленными китайцами Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

США отреагировали на известие о том, что украинские военные взяли в плен граждан Китая. А вот власти КНР пока молчат об этой ситуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского во время встречи с журналистами.

"Соединенные Штаты Америки очень сильно удивлены и считают, что это недопустимо. Такие сигналы они нам передали", - рассказал глава государства.

Однако официальный Китай пока что молчит. Зеленский отметил, что больше никаких реакций он не получал. Он приказал узнать ответ Китая относительно участия его граждан в войне в составе российской армии.

"Я попросил министра иностранных дел этим заниматься. Он на связи с китайской стороной. Пока нет дополнительной информации", - добавил президент.

Плен китайских наемников

Напомним, что вчера, 8 апреля, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны взяли в плен двух китайских граждан, которые воевали на стороне России.

По данным Зеленского это произошло в зоне боевых действий в Донецкой области, в районе Тарасовки и Белогоровки. Сообщалось, что во время боя ВСУ столкнулись с шестью китайскими военными, двое из которых были захвачены в плен.

В связи с этим Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах Китая из-за участия граждан КНР в войне на стороне России, чтобы потребовать объяснений.

Сегодня украинские военные впервые допросили пленных граждан Китая. РБК-Украина писало, что удалось о них узнать.

Также сегодня Зеленский рассказал, что Российская Федерация завербовала китайцев для войны против Украины. Киев уже имеет данные о более 150 китайцах, но их может быть больше.

Реакция на плен китайцев

Добавим, что вчера Госдеп США резко отреагировал на китайских солдат в плену ВСУ, заявив, что Китай является одним из основных пособников России.

"Мы осведомлены о сообщениях, что Украина захватила двух китайских граждан, которые воевали на стороне России в Украине. Китай является основным пособником России в этой войне", - отметила пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс.

В ЕС также отреагировали на участие китайских солдат в войне против Украины. Главный дипломат Евросоюза Кая Каллас заявила, что участие китайцев в войне против Украины не означает, что китайская армия вовлечена в боевые действия. Но Китай остается главным спонсором войны.

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