Зеленский рассказал, как США и Китай отреагировали на ситуацию с пленными китайцами
США отреагировали на известие о том, что украинские военные взяли в плен граждан Китая. А вот власти КНР пока молчат об этой ситуации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского во время встречи с журналистами.
"Соединенные Штаты Америки очень сильно удивлены и считают, что это недопустимо. Такие сигналы они нам передали", - рассказал глава государства.
Однако официальный Китай пока что молчит. Зеленский отметил, что больше никаких реакций он не получал. Он приказал узнать ответ Китая относительно участия его граждан в войне в составе российской армии.
"Я попросил министра иностранных дел этим заниматься. Он на связи с китайской стороной. Пока нет дополнительной информации", - добавил президент.
Плен китайских наемников
Напомним, что вчера, 8 апреля, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны взяли в плен двух китайских граждан, которые воевали на стороне России.
По данным Зеленского это произошло в зоне боевых действий в Донецкой области, в районе Тарасовки и Белогоровки. Сообщалось, что во время боя ВСУ столкнулись с шестью китайскими военными, двое из которых были захвачены в плен.
В связи с этим Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах Китая из-за участия граждан КНР в войне на стороне России, чтобы потребовать объяснений.
Сегодня украинские военные впервые допросили пленных граждан Китая. РБК-Украина писало, что удалось о них узнать.
Также сегодня Зеленский рассказал, что Российская Федерация завербовала китайцев для войны против Украины. Киев уже имеет данные о более 150 китайцах, но их может быть больше.
Реакция на плен китайцев
Добавим, что вчера Госдеп США резко отреагировал на китайских солдат в плену ВСУ, заявив, что Китай является одним из основных пособников России.
"Мы осведомлены о сообщениях, что Украина захватила двух китайских граждан, которые воевали на стороне России в Украине. Китай является основным пособником России в этой войне", - отметила пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс.
В ЕС также отреагировали на участие китайских солдат в войне против Украины. Главный дипломат Евросоюза Кая Каллас заявила, что участие китайцев в войне против Украины не означает, что китайская армия вовлечена в боевые действия. Но Китай остается главным спонсором войны.
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