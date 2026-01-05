Как изменилось доверие населения к Зеленскому в последнее время: что говорит опрос КМИС

По результатам опроса, 59% граждан Украины выражают доверие президенту Владимиру Зеленскому, тогда как 35% ему не доверяют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

По данным КМИС, по итогам декабря уровень доверия к президенту в целом остался стабильным по сравнению с ситуацией многомесячной давности, в частности до появления сообщений о коррупционных скандалах в энергетической сфере.

Вместе с тем доверие к Зеленскому является изменчивым и в значительной степени зависит от общественного контекста. Оно колеблется в зависимости от того, какие темы доминируют в публичном пространстве: внутренние проблемы, такие как управление государством или коррупция, или же внешнеполитические вопросы - сотрудничество с партнерами и мирные переговоры.

Среди опрошенных в конце ноября доверие Зеленскому выразили 49% респондентов, тогда как в первой половине декабря этот показатель вырос до 63%. Во второй половине декабря уровень доверия снизился до 55%.

Динамика рейтинга Зеленского

В целом можно говорить о падении примерно на 10 процентных пунктов после обнародования информации о коррупции в энергетическом секторе, однако впоследствии, на фоне международных событий и мирных переговоров, произошло очередное "объединение" и рост поддержки президента.

В конце декабря эффект этого объединения ослаб, и появилась тенденция к незначительному снижению доверия. В то же время по состоянию на конец 2025 года уровень доверия к президенту все же выше, чем в конце 2024 года, хотя максимальная поддержка в течение 2025 года фиксировалась в начале мая.

Прогноз на будущее

Можно прогнозировать, что в дальнейшем, в частности с учетом кадровых решений, показатели доверия к Зеленскому и в дальнейшем будут оставаться нестабильными и чувствительными к текущей ситуации.

Стоит также обратить внимание на структуру доверия: среди 59% тех, кто поддерживает Зеленского, 26% заявляют о полном доверии, а еще 33% - о скорее доверии.

Респонденты, которые полностью доверяют президенту, хотели бы видеть его на этом посту и после завершения войны. Зато те, кто лишь частично ему доверяет, в основном выступают за появление нового лидера - представителя новой генерации, а не действующей оппозиции.

Среди 35% опрошенных, которые не доверяют президенту, 23% выражают полное недоверие, а 12% - скорее недоверие. Эти две группы также отличаются между собой взглядами на отдельные вопросы.