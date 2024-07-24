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Зеленский рассказал о докладах военных и разведки: придали понимание задач и потребностей

Киев, Среда 24 июля 2024 20:45
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Зеленский рассказал о докладах военных и разведки: придали понимание задач и потребностей Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 24 июля, выслушал доклады военных, внешней разведки и Министерства обороны. Они придали более ясное понимание задач и потребностей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы украинского государства.

"Сегодня же было несколько докладов, придающих более ясное понимание и задач, и потребностей", - рассказал президент.

Он уточнил, что докладывал, в частности, глава Службы внешней разведки Олег Иващенко об ожиданиях на ближайшее время и возможностях, которыми обязательно нужно воспользоваться Украине.

Также был доклад министра обороны Украины Рустема Умерова об обеспечении военных задач на этот месяц. По словам Зеленского, в этом вопросе готовятся новости.

При этом, как добавил Зеленский, ему докладывал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Генерал рассказал о ситуации на фронте и защитных действиях украинских воинов.

Что предшествовало

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявлял о том, что Украина "сделает все возможное", чтобы выйти на границы 1991 года.

По его словам, сейчас у Украины уже есть план возвращения временно оккупированного Крыма. И он является реалистичным.

Также главнокомандующий ВСУ раскрыл планы россиян по увеличению численности своих войск в Украине. По его словам, оккупанты хотят сосредоточить на украинской территории до 690 тысяч солдат до конца года.

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