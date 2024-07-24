Зеленський розповів про доповіді військових та розвідки: додали розуміння завдань та потреб

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 24 липня, вислухав доповіді військових, зовнішньої розвідки та Міністерства оборони. Вони додали більш ясного розуміння завдань та потреб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення глави української держави.

"Сьогодні ж було кілька доповідей, які надають більш чіткого розуміння і завдань, і потреб", - розповів президент.

Він уточнив, що доповідав, зокрема, голова Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко про очікування на найближчий час та можливості, якими обов'язково потрібно скористатися Україні.

Також була доповідь міністра оборони України Рустема Умєрова щодо забезпечення військових завдань цього місяця. За словами Зеленського, у цьому питанні готуються новини.

При цьому, як додав Зеленський, йому доповідав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Генерал розповів про ситуацію на фронті та захисні дії українських воїнів.