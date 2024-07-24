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РФ намерена до конца года увеличить численность войск в Украине до 690 тысяч, - Сырский

Украина , Среда 24 июля 2024 09:44
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РФ намерена до конца года увеличить численность войск в Украине до 690 тысяч, - Сырский Фото: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия намерена до конца года увеличить численность войск в Украине до 690 тысяч. У оккупантов преимущество в технике и средствах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в интервью The Guardian.

Как отмечает главкома, через два с половиной года с начала полномасштабного вторжения у россиян все еще есть большие ресурсы. По словам Сырского, у России в начале вторжения было 100 тысяч солдат. Это количество возросло до 520 тысяч, а к концу года РФ хочет увеличить численность войск до 690 тысяч.

"Когда дело доходит до оборудования, то здесь соотношение 1:2 или 1:3 в их пользу", - сказал главком.

Он отметил, что с начала полномасштабной войны количество российских танков возросло вдвое - с 1700 единиц до 3500. Количество артиллерийских систем увеличилось втрое, а бронетранспортеров - с 4500 до 8900 единиц.

"Противник имеет значительное преимущество в силах и средствах", - подчеркнул Сырский.

The Guardian добавляет, что преимущество людей и техники России объясняет события на фронте.

Ситуация на фронте

Россия продолжает наступать на фронте за последние месяцы. За последние сутки произошло более 150 боевых столкновений. В мае оккупанты начали наступление на севере Харьковской области, бои там до сих пор продолжаются.

Российские захватчики сосредотачивают усилия в Донецкой области. Наиболее активным направлением фронта остается Покровский. Кроме того, фиксируется обострение в направлении города Торецка.

Детальнее о ситуации на Торецком направлении и ситуации вокруг Нью-Йорка Донецкой области - в материале РБК-Украина.

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