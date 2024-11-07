ua en ru
Чт, 07 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский рассказал детали нового плана усиления Украины

Киев, Четверг 07 ноября 2024 14:53
UA EN RU
Зеленский рассказал детали нового плана усиления Украины Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Один из ключевых элементов нового плана усиления Украины будет касаться экономики. Бизнесу предложили присоединиться к разработке внутреннего плана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского на Киевском международном экономическом форуме.

Как отметил глава государства, в эти недели готовят внутренний план усиления Украины. В нем одним из ключевых пунктов будет экономический и бизнес элементы.

Зеленский объяснил, что Украина хочет освободить внутреннюю экономическую силу благодаря дерегуляции, нормальной конкуренции, потенциалу предпринимательства, чтобы укрепить силу суверенитета и защиты от внешней агрессии.

По словам президента, украинскому бизнесу предложили присоединиться к разработке внутреннего плана по усилению Украины.

"Юля Свириденко ведет эту работу, и стратегическое видение предпринимателей будет учтено. Так же, как и одна из ключевых наших геополитических потребностей - быть в Европе. Это фундамент", - сказал Зеленский.

План усиления Украины

Недавно стало известно, что Украина разработала не только план победы, ориентированный на партнеров, но и готовит внутренний план усиления. Он будет касаться фронта, промышленности, экономики, региональной работы и других стратегических отраслей.

За организацию работы будет отвечать секретарь СНБО Александр Литвиненко.

Как отметил президент, один из элементов плана - это достижение целей на фронте, а также масштабирование украинского производства оружия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Война в Украине План победы Зеленского
NEWS
Горела высотка, бизнес- и медцентр: последствия атаки "Шахедов" на Киев (фоторепортаж)
Горела высотка, бизнес- и медцентр: последствия атаки "Шахедов" на Киев (фоторепортаж)
DAILY
Интервью с предателем. Как житель Часового Яра отсидел за "ДНР" и встал на сторону России
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Интервью с предателем. Как житель Часового Яра отсидел за "ДНР" и встал на сторону России