Зеленський розповів деталі нового плану посилення України
Один з ключових елементів нового плану посилення України стосуватиметься економіки. Бізнесу запропонували долучитися до розробки внутрішнього плану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського на Київському міжнародному економічному форумі.
Як зазначив глава держави, цими тижнями готують внутрішній план посилення України. У ньому одним з ключових пунктів буде економічний та бізнесовий елементи.
Зеленський пояснив, що Україна хоче вивільнити внутрішню економічну силу завдяки дерегуляції, нормальній конкуренції, потенціалу підприємництва, щоб зміцнити силу суверенітету й захисту від зовнішньої агресії
За словами президента, українському бізнесу запропонували долучитися до розробки внутрішнього плану посилення України.
"Юля Свириденко веде цю роботу, і стратегічне бачення підприємців буде враховане. Так само, як і одна з ключових наших геополітичних потреб - бути у Європі. Це фундамент", - сказав Зеленський.
План посилення України
Нещодавно стало відомо, що Україна розробила не лише план перемоги, який орієнтований на партнерів, але й готує внутрішній план посилення. Він буде стосуватися фронту, промисловості, економіки, регіональної роботи та інших стратегічних галузей.
За організацію роботи відповідатиме секретар РНБО Олександр Литвиненко.
Як зазначив президент, один з елементів плану - це досягнення цілей на фронті, а також масштабування українського виробництва зброї.
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