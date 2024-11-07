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Зеленський розповів деталі нового плану посилення України

Київ, Четвер 07 листопада 2024 14:53
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Зеленський розповів деталі нового плану посилення України Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Один з ключових елементів нового плану посилення України стосуватиметься економіки. Бізнесу запропонували долучитися до розробки внутрішнього плану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського на Київському міжнародному економічному форумі.

Як зазначив глава держави, цими тижнями готують внутрішній план посилення України. У ньому одним з ключових пунктів буде економічний та бізнесовий елементи.

Зеленський пояснив, що Україна хоче вивільнити внутрішню економічну силу завдяки дерегуляції, нормальній конкуренції, потенціалу підприємництва, щоб зміцнити силу суверенітету й захисту від зовнішньої агресії

За словами президента, українському бізнесу запропонували долучитися до розробки внутрішнього плану посилення України.

"Юля Свириденко веде цю роботу, і стратегічне бачення підприємців буде враховане. Так само, як і одна з ключових наших геополітичних потреб - бути у Європі. Це фундамент", - сказав Зеленський.

План посилення України

Нещодавно стало відомо, що Україна розробила не лише план перемоги, який орієнтований на партнерів, але й готує внутрішній план посилення. Він буде стосуватися фронту, промисловості, економіки, регіональної роботи та інших стратегічних галузей.

За організацію роботи відповідатиме секретар РНБО Олександр Литвиненко.

Як зазначив президент, один з елементів плану - це досягнення цілей на фронті, а також масштабування українського виробництва зброї.

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