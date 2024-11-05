Зеленский рассказал о новом плане усиления Украины, в частности на фронте

Правительство и военное командование работают над планом внутреннего усиления Украины. Он, в частности, касается и достижения целей на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Сегодня было много нашей внутренней работы, работы над пунктами плана внутреннего усиления нашего государства, нашего общества. Сегодня были военные предложения - пункты по фронту. Наша стратегия и тактика действий", - рассказал Зеленский.

По его словам, необходимо направить все ресурсы государства так, чтобы украинские задачи достигались.

Президент провел длительное совещание с военным командованием и правительством.

"Этот фронтовой пункт плана плюс ОПК - это действительно фундаментальные вещи, и от того, как будет это выписано, зависит все остальное в жизни нашего государства", - отметил Зеленский.

Поэтому, по словам президента, четкая определенность путей достижения целей на фронте, а также значительное масштабирование собственного украинского оборонно-промышленного комплекса с учетом имеющихся задач - это "то, в чем каждый шаг государства должен быть и будет просчитан".