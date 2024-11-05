Зеленский рассказал о новом плане усиления Украины, в частности на фронте
Правительство и военное командование работают над планом внутреннего усиления Украины. Он, в частности, касается и достижения целей на фронте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
"Сегодня было много нашей внутренней работы, работы над пунктами плана внутреннего усиления нашего государства, нашего общества. Сегодня были военные предложения - пункты по фронту. Наша стратегия и тактика действий", - рассказал Зеленский.
По его словам, необходимо направить все ресурсы государства так, чтобы украинские задачи достигались.
Президент провел длительное совещание с военным командованием и правительством.
"Этот фронтовой пункт плана плюс ОПК - это действительно фундаментальные вещи, и от того, как будет это выписано, зависит все остальное в жизни нашего государства", - отметил Зеленский.
Поэтому, по словам президента, четкая определенность путей достижения целей на фронте, а также значительное масштабирование собственного украинского оборонно-промышленного комплекса с учетом имеющихся задач - это "то, в чем каждый шаг государства должен быть и будет просчитан".
План усиления Украины
Напомним, недавно президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина разрабатывает внутренний план усиления. Он станет в один ряд с планом победы.
Такая инициатива касается фронта, ОПК, экономики и финансов, информационной сферы, обеспечения справедливости, региональной работы и других стратегических отраслей.
По словам президента, за организацию работы будет отвечать секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Литвиненко.
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