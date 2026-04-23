Зеленский рассказал, остановились ли поставки оружия от США на фоне войны с Ираном

Американцы продолжают поставки оружия для Украины. Они не приостанавливалось на фоне войны на Ближнем Востоке.
Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, отвечая на вопросы журналистов.
"Относительно поставок оружия США: они не остановились. Я благодарен за это партнерам. Мы на связи с переговорщиками", - подчеркнул глава украинского государства.
По его словам, Украина рассчитывает на продолжение переговорного процесса с США и в трехстороннем формате - при участии РФ - тоже.
"Касательно PURL - это дефицит. ПВО недостаточно. Недавно мы подписали крутой пакет с Германией, но там, скажем так, там такие сроки, которые стратегически нас усугубляют, а тактически дефицит нужно закрывать другим - другой искать источник", - обратил внимание Зеленский.
Он добавил, что сейчас США продолжают помогать Украине через эту программу.
Напомним, только вчера, 22 апреля, президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN заявил о том, что война США с Ираном привела к срыву поставок некоторого оружия для украинских защитников.
В частности, речь идет о ракетах-перехватчиках для систем противовоздушной обороны.
При этом недавно глава украинского государства отмечал, что у Украины сейчас критический дефицит систем Patriot, которые могут сбивать вражеские баллистические ракеты.