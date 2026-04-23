Зеленський розповів, чи зупинилися поставки зброї від США на тлі війни з Іраном

Американці продовжують постачання зброї для України. Воно не припинялося на тлі війни на Близькому Сході.
Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив, відповідаючи на запитання журналістів.
"Щодо поставок зброї США: вони не зупинилися. Я вдячний за це партнерам. Ми на зв'язку з переговірниками", - підкреслив глава української держави.
За його словами, Україна розраховує на продовження переговорного процесу зі США і в тристоронньому форматі - за участю РФ - теж.
"Щодо PURL - це дефіцит. ППО недостатньо. Нещодавно ми підписали крутий пакет із Німеччиною, але там, скажімо так, там такі строки, які стратегічно нас погіршують, а тактично дефіцит потрібно закривати іншим - інше шукати джерело", - звернув увагу Зеленський.
Він додав, що зараз США продовжують допомагати Україні через цю програму.
Нагадаємо, тільки вчора, 22 квітня, президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю CNN заявив про те, що війна США з Іраном призвела до зриву поставок деякої зброї для українських захисників.
Зокрема, йдеться про ракети-перехоплювачі для систем протиповітряної оборони.
При цьому нещодавно глава української держави зазначав, що в України зараз критичний дефіцит систем Patriot, які можуть збивати ворожі балістичні ракети.