Зеленский рассказал, остановились ли поставки оружия от США на фоне войны с Ираном

Американцы продолжают поставки оружия для Украины. Они не приостанавливалось на фоне войны на Ближнем Востоке.

Как передает РБК-Украина , об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, отвечая на вопросы журналистов.

"Относительно поставок оружия США: они не остановились. Я благодарен за это партнерам. Мы на связи с переговорщиками", - подчеркнул глава украинского государства.

По его словам, Украина рассчитывает на продолжение переговорного процесса с США и в трехстороннем формате - при участии РФ - тоже.

"Касательно PURL - это дефицит. ПВО недостаточно. Недавно мы подписали крутой пакет с Германией, но там, скажем так, там такие сроки, которые стратегически нас усугубляют, а тактически дефицит нужно закрывать другим - другой искать источник", - обратил внимание Зеленский.

Он добавил, что сейчас США продолжают помогать Украине через эту программу.