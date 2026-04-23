Зеленский рассказал, остановились ли поставки оружия от США на фоне войны с Ираном

15:51 23.04.2026 Чт
2 мин
Что сейчас происходит с передачей Украине американского оружия?
aimg Иван Носальский
Зеленский рассказал, остановились ли поставки оружия от США на фоне войны с Ираном Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)

Американцы продолжают поставки оружия для Украины. Они не приостанавливалось на фоне войны на Ближнем Востоке.

Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, отвечая на вопросы журналистов.

"Относительно поставок оружия США: они не остановились. Я благодарен за это партнерам. Мы на связи с переговорщиками", - подчеркнул глава украинского государства.

По его словам, Украина рассчитывает на продолжение переговорного процесса с США и в трехстороннем формате - при участии РФ - тоже.

"Касательно PURL - это дефицит. ПВО недостаточно. Недавно мы подписали крутой пакет с Германией, но там, скажем так, там такие сроки, которые стратегически нас усугубляют, а тактически дефицит нужно закрывать другим - другой искать источник", - обратил внимание Зеленский.

Он добавил, что сейчас США продолжают помогать Украине через эту программу.

Влияние войны на Ближнем Востоке на поставки Украине

Напомним, только вчера, 22 апреля, президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN заявил о том, что война США с Ираном привела к срыву поставок некоторого оружия для украинских защитников.

В частности, речь идет о ракетах-перехватчиках для систем противовоздушной обороны.

При этом недавно глава украинского государства отмечал, что у Украины сейчас критический дефицит систем Patriot, которые могут сбивать вражеские баллистические ракеты.

