Зеленский о разговоре с Трампом и лидерами Европы: надеюсь, мы стали ближе к миру

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram .

"Конструктивно сотрудничаем с США. Готовим общие шаги. Надеюсь, что сегодня мы стали ближе к окончанию войны и построения гарантированно мирного будущего", - добавил он.

По словам президента, в Европе все одинаково воспринимают ключевые принципы, которые могут гарантировать европейцам гарантировать европейцам безопасность.

Зеленский отметил, что всегда важно наличие скоординированных позиций и помогать друг другу в движении к настоящему миру.

Глава украинского государства поблагодарил канцлера Германии Фридриха Мерца, который принял особенный формат - разговор Европы и США.

Видеоконференция лидеров

Напомним, сегодня, 13 августа, президент Украины Владимир Зеленский, президент США Дональд Трамп и европейские лидеры созвонились для обсуждения предстоящей встречи Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.

Как отметил президент Франции Эммануэль Макрон, Трамп в ходе разговора пообещал, что любые территориальные вопросы могут обсуждаться только при участии Украины.

Также, по словам Макрона, Трамп во время встречи хочет добиться прекращения огня между Россией и Украиной.