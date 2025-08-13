ua en ru
Ср, 13 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Зеленский о разговоре с Трампом и лидерами Европы: надеюсь, мы стали ближе к миру

Среда 13 августа 2025 21:38
UA EN RU
Зеленский о разговоре с Трампом и лидерами Европы: надеюсь, мы стали ближе к миру Фото: президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Фридрих Мерц (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Иван Носальский

Сегодняшние переговоры лидеров Украины, Европы и США могли приблизить завершение российской войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

Глава украинского государства поблагодарил канцлера Германии Фридриха Мерца, который принял особенный формат - разговор Европы и США.

Зеленский отметил, что всегда важно наличие скоординированных позиций и помогать друг другу в движении к настоящему миру.

По словам президента, в Европе все одинаково воспринимают ключевые принципы, которые могут гарантировать европейцам гарантировать европейцам безопасность.

"Конструктивно сотрудничаем с США. Готовим общие шаги. Надеюсь, что сегодня мы стали ближе к окончанию войны и построения гарантированно мирного будущего", - добавил он.

Видеоконференция лидеров

Напомним, сегодня, 13 августа, президент Украины Владимир Зеленский, президент США Дональд Трамп и европейские лидеры созвонились для обсуждения предстоящей встречи Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.

Как отметил президент Франции Эммануэль Макрон, Трамп в ходе разговора пообещал, что любые территориальные вопросы могут обсуждаться только при участии Украины.

Также, по словам Макрона, Трамп во время встречи хочет добиться прекращения огня между Россией и Украиной.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Дональд Трамп Мирные переговоры Война в Украине
Новости
Трамп хочет провести немедленную встречу с участием Зеленского и Путина и назвал условие
Трамп хочет провести немедленную встречу с участием Зеленского и Путина и назвал условие
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия