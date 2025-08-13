Зеленський про розмову з Трампом і лідерами Європи: сподіваюся, ми стали ближчими до миру
Сьогоднішні переговори лідерів України, Європи та США могли наблизити завершення російської війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram.
Голова української держави подякував канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу, який прийняв особливий формат - розмову Європи та США.
Зеленський наголосив, що завжди важлива наявність скоординованих позицій і допомагати одне одному в русі до справжнього миру.
За словами президента, у Європі всі однаково сприймають ключові принципи, які можуть гарантувати європейцям гарантувати європейцям безпеку.
"Конструктивно співпрацюємо зі США. Готуємо спільні кроки. Сподіваюся, що сьогодні ми стали ближче до закінчення війни та побудови гарантовано мирного майбутнього", - додав він.
Відеоконференція лідерів
Нагадаємо, сьогодні, 13 серпня, президент України Володимир Зеленський, президент США Дональд Трамп і європейські лідери зідзвонилися для обговорення майбутньої зустрічі Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним.
Як зазначив президент Франції Еммануель Макрон, Трамп під час розмови пообіцяв, що будь-які територіальні питання можна обговорювати тільки за участю України.
Також, за словами Макрона, Трамп під час зустрічі хоче домогтися припинення вогню між Росією та Україною.