ua en ru
Ср, 13 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Зеленський про розмову з Трампом і лідерами Європи: сподіваюся, ми стали ближчими до миру

Середа 13 серпня 2025 21:38
UA EN RU
Зеленський про розмову з Трампом і лідерами Європи: сподіваюся, ми стали ближчими до миру Фото: президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Іван Носальський

Сьогоднішні переговори лідерів України, Європи та США могли наблизити завершення російської війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram.

Голова української держави подякував канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу, який прийняв особливий формат - розмову Європи та США.

Зеленський наголосив, що завжди важлива наявність скоординованих позицій і допомагати одне одному в русі до справжнього миру.

За словами президента, у Європі всі однаково сприймають ключові принципи, які можуть гарантувати європейцям гарантувати європейцям безпеку.

"Конструктивно співпрацюємо зі США. Готуємо спільні кроки. Сподіваюся, що сьогодні ми стали ближче до закінчення війни та побудови гарантовано мирного майбутнього", - додав він.

Відеоконференція лідерів

Нагадаємо, сьогодні, 13 серпня, президент України Володимир Зеленський, президент США Дональд Трамп і європейські лідери зідзвонилися для обговорення майбутньої зустрічі Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним.

Як зазначив президент Франції Еммануель Макрон, Трамп під час розмови пообіцяв, що будь-які територіальні питання можна обговорювати тільки за участю України.

Також, за словами Макрона, Трамп під час зустрічі хоче домогтися припинення вогню між Росією та Україною.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Дональд Трамп Мирні переговори Війна в Україні
Новини
Трамп хоче провести негайну зустріч за участю Зеленського і Путіна та назвав умову
Трамп хоче провести негайну зустріч за участю Зеленського і Путіна та назвав умову
Аналітика
Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія