Зеленский в разговоре с Эрдоганом обсудил расширение "зерновой сделки": подробности

"Лидеры отметили необходимость продления экспортного зернового соглашения и отметили возможность его расширения на другие порты Украины. Главы государств также поддержали дальнейшее действие украинской гуманитарной инициативы Grain from Ukraine", - говорится в сообщении.

Также Зеленский поблагодарил коллегу за организацию встречи омбудсменов Украины, Турции и России в Анкаре. Президенты подробно обсудили необходимые дипломатические усилия для реализации "формулы мира". Зеленский выразил надежду на содействие Турции в возвращении в Украину политических заключенных Кремля, гражданских заложников и военнопленных, а также детей, депортированных с временно оккупированных территорий нашей страны.

Эрдоган выразил глубокие соболезнования в связи с авиакатастрофой в Броварах, в результате которой погибли люди, в том числе высшее руководство Министерства внутренних дел Украины.

"Он отметил помощь украинского МВД во время лесных пожаров в Турции в 2021 году и отметил значительный личный вклад министра Дениса Монастырского в оборону Украины от российской агрессии", - добавили напоследок.