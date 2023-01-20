Зеленський у розмові з Ердоганом обговорив розширення "зернової угоди": подробиці

"Лідери наголосили на необхідності продовження експортної зернової угоди та відзначили можливість її розширення на інші порти України. Глави держав також підтримали подальшу дію української гуманітарної ініціативи Grain from Ukraine", - йдеться у повідомленні.

Також Зеленський подякував колезі за організацію зустрічі омбудсменів України, Туреччини та Росії в Анкарі. Президенти детально обговорили необхідні дипломатичні зусилля для реалізації "формули миру". Зеленський висловив сподівання на сприяння Туреччини в поверненні до України політичних в'язнів Кремля, цивільних заручників та військовополонених, а також дітей, які були депортовані з тимчасово окупованих територій нашої країни.

Ердоган висловив глибокі співчуття у зв’язку з авіакатастрофою у Броварах, унаслідок якої загинули люди, зокрема найвище керівництво Міністерства внутрішніх справ України.

"Він відзначив допомогу українського МВС під час лісових пожеж у Туреччині у 2021 році та наголосив на значному особистому внеску міністра Дениса Монастирського в оборону України від російської агресії", - додали наостанок.