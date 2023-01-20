Зеленский в разговоре с Эрдоганом обсудил расширение "зерновой сделки": подробности
В пятницу, 20 января, президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом расширение "зерновой сделки" на другие порты Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса президента Украины.
"Лидеры отметили необходимость продления экспортного зернового соглашения и отметили возможность его расширения на другие порты Украины. Главы государств также поддержали дальнейшее действие украинской гуманитарной инициативы Grain from Ukraine", - говорится в сообщении.
Также Зеленский поблагодарил коллегу за организацию встречи омбудсменов Украины, Турции и России в Анкаре. Президенты подробно обсудили необходимые дипломатические усилия для реализации "формулы мира". Зеленский выразил надежду на содействие Турции в возвращении в Украину политических заключенных Кремля, гражданских заложников и военнопленных, а также детей, депортированных с временно оккупированных территорий нашей страны.
Эрдоган выразил глубокие соболезнования в связи с авиакатастрофой в Броварах, в результате которой погибли люди, в том числе высшее руководство Министерства внутренних дел Украины.
"Он отметил помощь украинского МВД во время лесных пожаров в Турции в 2021 году и отметил значительный личный вклад министра Дениса Монастырского в оборону Украины от российской агрессии", - добавили напоследок.
Напомним, что Эрдоган в разговоре с Зеленским предложил посредничать с российским диктатором Владимиром Путиным.
Украина стремится открыть морские порты для экспорта стали, чтобы поддержать пострадавшую от войны с Россией экономику.
В понедельник, 16 января, российский диктатор Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе переговоров они обсудили ситуацию вокруг Украины.
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