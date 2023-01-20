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Зеленський у розмові з Ердоганом обговорив розширення "зернової угоди": подробиці

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Україна, П'ятниця 20 січня 2023 19:15
Зеленський у розмові з Ердоганом обговорив розширення "зернової угоди": подробиці Фото: президент України Володимир Зеленський та президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган (колаж РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У п'ятницю, 20 січня, президент України Володимир Зеленський обговорив з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом розширення "зернової угоди" на інші порти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу президента України.

"Лідери наголосили на необхідності продовження експортної зернової угоди та відзначили можливість її розширення на інші порти України. Глави держав також підтримали подальшу дію української гуманітарної ініціативи Grain from Ukraine", - йдеться у повідомленні.

Також Зеленський подякував колезі за організацію зустрічі омбудсменів України, Туреччини та Росії в Анкарі. Президенти детально обговорили необхідні дипломатичні зусилля для реалізації "формули миру". Зеленський висловив сподівання на сприяння Туреччини в поверненні до України політичних в'язнів Кремля, цивільних заручників та військовополонених, а також дітей, які були депортовані з тимчасово окупованих територій нашої країни.

Ердоган висловив глибокі співчуття у зв’язку з авіакатастрофою у Броварах, унаслідок якої загинули люди, зокрема найвище керівництво Міністерства внутрішніх справ України.

"Він відзначив допомогу українського МВС під час лісових пожеж у Туреччині у 2021 році та наголосив на значному особистому внеску міністра Дениса Монастирського в оборону України від російської агресії", - додали наостанок.

Нагадаємо, що Ердоган у розмові з Зеленським запропонував бути посередником з російським диктатором Володимиром Путіним.

Україна прагне відкрити морські порти для експорту сталі, щоб підтримати економіку, яка постраждала від війни з Росією.

У понеділок, 16 січня, російський диктатор Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом. У ході переговорів вони обговорили ситуацію довкола України.

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