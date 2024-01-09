Зеленский в разговоре с Дудой призвал Польшу присоединиться к гарантиям безопасности Украины

Президент Владимир Зеленский сегодня, 9 января, провел разговор со своим польским коллегой Анджеем Дудой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента Украины .

Гарантии безопасности

Президенты Украины и Польши обсудили вопросы взаимодействия в оборонной сфере с акцентом на ключевых потребностях Сил обороны нашего государства.

Зеленский проинформировал коллегу о недавних массированных российских ракетных обстрелах территории Украины, которые привели к гибели мирных граждан и разрушению гражданских объектов, и отметил необходимость усиления украинской ПВО для создания надежного воздушного щита.

Также Зеленский поднял вопрос о присоединении Польши к Совместной декларации лидеров "Группы семи" о гарантиях безопасности для Украины.

Евроинтеграция Украины

Президент Украины выразил благодарность за последовательную непоколебимую поддержку страны со стороны Польши как неизменного союзника нашей страны на пути к вступлению в ЕС и НАТО.

"Наша общая граница должна быть настоящей европейской границей. Границей единства. Не должно быть границ между нашими народами", - подчеркнул Зеленский.

Была отмечена поддержка Польшей исторического решения Евросоюза об открытии переговоров с Украиной. Лидеры также обсудили вопросы обеспечения финансовой и политической поддержки Украины со стороны ЕС.

Что еще обсуждали президенты

Главы государств обменялись мнениями в контексте приближения Вашингтонского саммита НАТО и ожидаемых решений Альянса. Собеседники отметили, что взаимодействие Украины и Польши является важным элементом общего европейского дома.

"Убежден, что будущее Украины и Польши - в единстве, взаимной поддержке и взаимовыгодном сотрудничестве", - сказал Зеленский.

Он также высоко оценил поддержку со стороны Польши украинской "формулы мира" и поблагодарил за решение об участии польского представителя в следующей встрече на уровне советников лидеров государств в Давосе.

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, еще в начале июля прошлого года страны G7 утвердили декларацию, обещающую предоставить Украине гарантии безопасности. К ней уже присоединились более 30 стран.

Вчера Владимир Зеленский определил участников делегации по гарантиям безопасности для Украины. В список попали, в частности, начальник Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов и глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко.

Ранее заместитель руководителя Офиса президента по международным вопросам Андрей Сибига заявил, что шесть стран Европейского союза еще не присоединились к декларации о гарантиях безопасности для Украины. Среди них есть Польша.