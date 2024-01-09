Зеленський у розмові з Дудою закликав Польщу приєднатися до гарантій безпеки України

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 9 січня, провів розмову зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента України .

Гарантії безпеки

Президенти України та Польщі обговорили питання взаємодії в оборонній сфері з акцентом на ключових потребах Сил оборони нашої держави.

Зеленський поінформував колегу про нещодавні масовані російські ракетні обстріли території України, що призвели до загибелі мирних громадян та руйнації цивільних об'єктів, і наголосив на необхідності посилення української ППО для створення надійного повітряного щита.

Також Зеленський порушив питання про приєднання Польщі до Спільної декларації лідерів "Групи семи" про гарантії безпеки для України.

Євроінтеграція України

Президент України висловив подяку за послідовну непохитну підтримку країни з боку Польщі як незмінного союзника нашої країни на шляху до вступу в ЄС і НАТО.

"Наш спільний кордон має бути справжнім європейським кордоном. Кордоном єдності. Не повинно бути кордонів між нашими народами", - наголосив Зеленський.

Було відзначено підтримку Польщею історичного рішення Євросоюзу щодо відкриття переговорів з Україною. Лідери також обговорили питання забезпечення фінансової та політичної підтримки України з боку ЄС.

Що ще обговорювали президенти

Глави держав обмінялися думками в контексті наближення Вашингтонського саміту НАТО та очікуваних рішень Альянсу. Співрозмовники зазначили, що взаємодія України та Польщі є важливим елементом спільного європейського дому.

"Переконаний, що майбутнє України та Польщі - в єдності, взаємній підтримці та взаємовигідній співпраці", - сказав Зеленський.

Він також високо оцінив підтримку з боку Польщі української "формули миру" та подякував за рішення про участь польського представника в наступній зустрічі на рівні радників лідерів держав у Давосі.

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, ще на початку липня минулого року країни G7 затвердили декларацію, яка обіцяє надати Україні гарантії безпеки. До неї вже приєдналося понад 30 країн.

Вчора Володимир Зеленський визначив учасників делегації щодо гарантій безпеки для України. До списку потрапили, зокрема, начальник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов і голова Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко.

Раніше заступник керівника Офісу президента з міжнародних питань Андрій Сибіга заявив, що шість країн Європейського союзу ще не приєдналися до декларації про гарантії безпеки для України. Серед них є Польща.