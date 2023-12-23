Гарантии безопасности. В ОП рассказали, какие страны ЕС еще не присоединились к декларации

Шесть стран Европейского союза еще не присоединились к декларации о гарантиях безопасности для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя руководителя Офиса президента по международным вопросам Андрея Сибиги во время эфира телемарафона.

"Из 27 стран ЕС только 6 пока не присоединились к совместной декларации (относительно гарантий безопасности для Украины - ред.)", - заявил Сибига.

По его словам, речь идет об Австрии, Хорватии, Польше, Венгрии, Словакии и Мальте.

"Мы сейчас работаем с этими партнерами, чтобы они также присоединились к декларации", - добавил замглавы ОП.

Сибига отметил, что, по его мнению, убеждать в целесообразности присоединения не нужно, ведь все понимают, что рано или поздно это произойдет.

"Просто мы говорим о конкретных вещах, в чем то или иное государство сильное и готово взять на себя обязательства в одном из блоков, зафиксированных в декларации. Я думаю, что все эти государства имеют политическую волю стать стороной декларации", - добавил он.

Замглавы ОП также добавил, что вопрос присоединения к декларации по гарантиям безопасности обсуждался на встрече президента Владимира Зеленского с польским министром иностранных дел в Киеве.

"Были доведены наши ожидания, услышали позицию польской стороны. Убежден, что мы выйдем на правильный результат, которого заслуживают обе страны", - сказал он.

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, еще в начале июля страны G7 утвердили декларацию, обещающую предоставить Украине гарантии безопасности. Ранее стало известно, что к декларации присоединилась уже 31 страна.

Также ряд государств начали переговоры с Украиной о гарантиях безопасности на двусторонней основе. В частности, переговоры с Германией стартовали 17 ноября.

Также 20 декабря прошел второй раунд переговоров по гарантиям безопасности между Украиной и Британией.

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