Зеленский определил переговорщиков по гарантиям безопасности для Украины: Буданов и Литвиненко в списке
Президент Владимир Зеленский сегодня, 8 января, определил участников делегации по гарантиям безопасности для Украины. В список попали, в частности, начальник Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов и глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее распоряжение №2/2024-рп, обнародованное на официальном интернет-представительстве президента.
В документе говорится о создании делегации Украины "для участия в переговорах по наработке и подготовке двух- и многосторонних международных договоренностей между Украиной и другими государствами о гарантиях безопасности" для нашего государства.
В каком составе образуется
- руководитель Офиса президента, глава делегации Андрей Ермак,
- начальник Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов,
- заместитель руководителя ОПУ Игорь Жовква,
- министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин,
- посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Антон Кориневич,
- глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко,
- глава Службы безопасности Украины Василий Малюк,
- заместитель руководителя ОПУ Роман Машовец,
- заместитель министра юстиции Ирина Мудрая,
- первый заместитель министра обороны Александр Павлюк,
- заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий,
- министр обороны Рустем Умеров,
- заместитель министра экономики Игорь Фоменко,
- заместитель отделения евроатлантической интеграции и международной безопасности Департамента по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Офиса президента Игорь Баранецкий,
- директор Департамента международного оборонного сотрудничества МОУ Геннадий Коваленко,
- заместитель Руководителя Департамента - заведующий отделом стратегического анализа вопросов национальной безопасности и обороны Департамента по вопросам национальной безопасности и обороны ОПУ Виталий Мартынюк.
О чем еще распоряжение
Также в распоряжении указывается разрешение главе делегации вносить по согласованию с МИД изменения в состав делегации, привлекать в установленном порядке для обеспечения работы делегации советников, экспертов, технических работников.
"Утвердить Директивы делегации Украины на переговоры по наработке и подготовке двух- и многосторонних международных договоренностей между Украиной и другими государствами о гарантиях безопасности для Украины (прилагаются тайно)", - говорится в документе.
Гарантии безопасности для Украины
Напомним, еще в начале июля прошлого года страны G7 утвердили декларацию, обещающую предоставить Украине гарантии безопасности. К ней уже присоединились более 30 стран.
Также ряд государств начали переговоры с Украиной о гарантиях безопасности на двусторонней основе. В частности, переговоры с Германией стартовали 17 ноября 2023-го.
Также сообщалось, что 20 декабря прошел второй раунд переговоров по гарантиям безопасности между Украиной и Британией.
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