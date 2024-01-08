Зеленский определил переговорщиков по гарантиям безопасности для Украины: Буданов и Литвиненко в списке

Президент Владимир Зеленский сегодня, 8 января, определил участников делегации по гарантиям безопасности для Украины. В список попали, в частности, начальник Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов и глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее распоряжение №2/2024-рп , обнародованное на официальном интернет-представительстве президента.

В документе говорится о создании делегации Украины "для участия в переговорах по наработке и подготовке двух- и многосторонних международных договоренностей между Украиной и другими государствами о гарантиях безопасности" для нашего государства.

В каком составе образуется

руководитель Офиса президента, глава делегации Андрей Ермак ,

, начальник Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов ,

, заместитель руководителя ОПУ Игорь Жовква ,

, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин ,

, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Антон Кориневич ,

, глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко ,

, глава Службы безопасности Украины Василий Малюк ,

, заместитель руководителя ОПУ Роман Машовец ,

, заместитель министра юстиции Ирина Мудрая ,

, первый заместитель министра обороны Александр Павлюк ,

, заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий ,

, министр обороны Рустем Умеров ,

, заместитель министра экономики Игорь Фоменко ,

, заместитель отделения евроатлантической интеграции и международной безопасности Департамента по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Офиса президента Игорь Баранецкий ,

, директор Департамента международного оборонного сотрудничества МОУ Геннадий Коваленко ,

, заместитель Руководителя Департамента - заведующий отделом стратегического анализа вопросов национальной безопасности и обороны Департамента по вопросам национальной безопасности и обороны ОПУ Виталий Мартынюк.

О чем еще распоряжение

Также в распоряжении указывается разрешение главе делегации вносить по согласованию с МИД изменения в состав делегации, привлекать в установленном порядке для обеспечения работы делегации советников, экспертов, технических работников.

"Утвердить Директивы делегации Украины на переговоры по наработке и подготовке двух- и многосторонних международных договоренностей между Украиной и другими государствами о гарантиях безопасности для Украины (прилагаются тайно)", - говорится в документе.

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, еще в начале июля прошлого года страны G7 утвердили декларацию, обещающую предоставить Украине гарантии безопасности. К ней уже присоединились более 30 стран.

Также ряд государств начали переговоры с Украиной о гарантиях безопасности на двусторонней основе. В частности, переговоры с Германией стартовали 17 ноября 2023-го.

Также сообщалось, что 20 декабря прошел второй раунд переговоров по гарантиям безопасности между Украиной и Британией.