Зеленский раскрыл цели писем к Трампу и Путину

Президент подчеркнул, что у него были разные цели. В частности, отправляя письмо США он стремился сделать все, чтобы сместить Вашингтон "хотя бы немножко" с Ближнего Востока к ситуации в Украине.

"Я не могу поделиться с вами всеми деталями, но мое государство нуждается в очень значительном количестве антибаллистических возможностей. Я получил результат, но я не могу поделиться сейчас тем, какой это был результат", - сказал Зеленский.

Он также рассказал, что у него была цель отправить письмо российскому диктатору, и добавил, что "получил результат, который был нужен".

Напомним, 27 мая Зеленский обратился к Трампу и Конгрессу США с письмом из-за острого дефицита систем ПВО на фоне усиления российских обстрелов. В обращении глава государства предупредил об опасности для гражданского населения из-за недостатка средств для перехвата баллистических ракет.

Впоследствии Зеленский объяснил причины такого шага. По его словам, ситуация требует немедленной реакции, а любое промедление недопустимо, особенно накануне зимнего периода.