Зеленский раскрыл три темы, которые Украина, РФ и США обсудят на завтрашней встрече

Украина, Россия и США завтра, 11 ноября, продолжат мирные переговоры. Одной из тем обсуждений станет возможность встречи на уровне лидеров.

Как передает РБК-Украина , об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге .

По его словам, завтра планируется обсуждать вопрос шагов по деэскалации, в том числе в контексте ударов по энергетике и ситуации в Черном море.

Также стороны вернутся к теме возможного большого обмена военнопленными.

Третьей темой обсуждений, как отметил Зеленский, станет трехсторонняя встреча на уровне лидеров, "если это возможно".

Отдельно президент обратил внимание, что в Киеве "не верят, но надеются", что текущие переговоры могут привести к более существенным результатам, чем прошлой зимой.

"Мы всегда поддерживаем переговоры, потому что мы хотим работать, нам нужно больше давления на Россию. Его недостаточно. Я знаю позицию американцев, но я думаю, что нужно больше давления, меньше бизнеса с этими ребятами, это будет полезнее", - сказал он.

Также Зеленский сказал, что даже если единственным результатом будет обмен пленными, это тоже успех.

Переговоры Украины, РФ и США

Напомним, сегодня, 10 ноября, в Абу-Даби возобновились переговоры между Украиной и Россией при посредничестве США.

Источники РБК-Украина после завершения первого раунда переговоров рассказали, что обсуждалась возможность масштабного обмена военнопленными.

Глава украинской делегации Рустем Умеров подчеркнул, что цель таких переговоров - достижение прочного мира и надежные гарантии безопасности для Украины.