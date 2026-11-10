Умеров о переговорах с РФ: надеемся достичь длительного мира и получить гарантии безопасности

Украина рассчитывает на достижение продолжительного мира и надежных гарантий безопасности по итогам переговоров по прекращению войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Службы внешней разведки Украины Рустема Умерова.

"Президент Зеленский дал нам мандат обсудить все вопросы, которых ждут наши люди, чтобы закончить эту войну", - отметил он.

Умеров добавил, что переговорный процесс длится уже почти год, однако наиболее интенсивная подготовка происходила в течение последних двух месяцев.

Кроме того, руководитель СВР выразил благодарность США за лидерскую роль в переговорном процессе.

Отдельно он отметил ОАЭ за организацию и проведение переговоров на своей территории, а также поблагодарил европейских партнеров за их участие.

Напомним, сегодня впервые с февраля возобновились трехсторонние переговоры Украины, США и России в Абу-Даби. Европейские представители не принимают непосредственного участия во встрече, а проводят отдельные консультации с украинской стороной.

Перед началом переговоров с представителями РФ украинская делегация также встретилась с представителями США и ЕС, среди которых Британия, Франция, Германия, Италия, НАТО и Еврокомиссия.