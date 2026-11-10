ua en ru
Вт, 10 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Мирные переговоры Олешки Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Украина предлагает свои подходы к перемирию и ожидает ответа от россиян, - Сибига

19:33 10.11.2026 Вт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Украина предлагает свои подходы к перемирию и ожидает ответа от россиян, - Сибига Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (facebook.com andrij.sybiha)
Додати як бажане джерело в Google

Украина передала партнерам свои предложения по перемирию с Россией и сейчас ожидает ответ страны-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Андрея Сибиги.

"Украина предлагает свои подходы к перемирию - как в Черном море, так и в энергетике. Мы передали их партнерам и сейчас ожидаем ответа со стороны россиян", - отметил он.

Министр рассказал, что месседж Украины на переговорах в Абу-Даби состоит из деэскалации и предложенного Украиной перемирия, а также гарантий безопасности.

Третьим пунктом является встреча президента Владимира Зеленского с российским диктатором, которая, по убеждению Сибиги, "может действительно ускорить окончание войны".

Переговоры в Абу-Даби

Напомним, сегодня, 10 ноября, возобновился трехсторонний формат переговоров Украины, США и РФ. Переговорные команды трех стран встретились в Абу-Даби, где на 17:00 первый раунд переговоров завершился после более чем 4 часов работы.

Отметим, Зеленский рассказал, что украинской делегации сложно вести переговоры с россиянами в Абу-Даби. Он отметил, что "они, мягко говоря, не самые лучшие наши друзья".

Источники РБК-Украина отметили, что одной из тем обсуждений стала возможность большого обмена пленными между Украиной и РФ.

Обо всем, что известно о трехсторонних переговорах в Абу-Даби - читайте в материале РБК-Украина.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Андрей Сибига Перемирие России и Украины Война в Украине
Новости
Одна из тем на переговорах в Абу-Даби - большой обмен пленными, - источники
Одна из тем на переговорах в Абу-Даби - большой обмен пленными, - источники
Аналитика
Много шума из ничего? Смогут ли переговоры Украины, США и РФ в Абу-Даби приблизить мир
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Много шума из ничего? Смогут ли переговоры Украины, США и РФ в Абу-Даби приблизить мир