Украина предлагает свои подходы к перемирию и ожидает ответа от россиян, - Сибига

Украина передала партнерам свои предложения по перемирию с Россией и сейчас ожидает ответ страны-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Андрея Сибиги.

"Украина предлагает свои подходы к перемирию - как в Черном море, так и в энергетике. Мы передали их партнерам и сейчас ожидаем ответа со стороны россиян", - отметил он.

Министр рассказал, что месседж Украины на переговорах в Абу-Даби состоит из деэскалации и предложенного Украиной перемирия, а также гарантий безопасности.

Третьим пунктом является встреча президента Владимира Зеленского с российским диктатором, которая, по убеждению Сибиги, "может действительно ускорить окончание войны".

Переговоры в Абу-Даби

Напомним, сегодня, 10 ноября, возобновился трехсторонний формат переговоров Украины, США и РФ. Переговорные команды трех стран встретились в Абу-Даби, где на 17:00 первый раунд переговоров завершился после более чем 4 часов работы.

Отметим, Зеленский рассказал, что украинской делегации сложно вести переговоры с россиянами в Абу-Даби. Он отметил, что "они, мягко говоря, не самые лучшие наши друзья".