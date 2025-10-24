ua en ru
Зеленский раскрыл совместный план против Путина: мы не ищем возможностей без США

Великобритания, Пятница 24 октября 2025 20:22
Зеленский раскрыл совместный план против Путина: мы не ищем возможностей без США Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Для победы над российским диктатором Владимиром Путиным и завершения войны в Украине США и "коалиция решительных" должны действовать вместе.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию по итогам встречи "коалиции решительных".

"Мы не ищем возможностей, как остановить Путина и закончить эту войну без США. Наш план - это сделать прочные шаги вместе", - отметил украинский лидер.

По его словам, российский диктатор хочет разделить Украину и ее союзников, сделать их слабее.

"Конечно, давление на Путина практическое. Это в первую очередь санкции - 19-й пакет и давление со стороны США, когда мы говорим о нефти и газе. Дальнобойное оружие - это тоже давление", - отметил Зеленский.

Он рассказал об украинских дальнобойных дронах, к которым присоединились ракеты SCALP и Storm Shadow он Британии и Франции. Президент Украины напомнил и об использовании ATACMS после их предоставления Соединенными Штатами.

"Теперь ПВО. Это решение мы примем вместе. Нам помогли европейские партнеры и США, которые предоставили "Патриот". Но мы надеемся, что найдем возможности производить наши собственные системы", - заявил он.

Зеленский отметил необходимость совместной работы, что он назвал "сутью "коалиции решительных". Он добавил, что результатом будут гарантии безопасности, для чего нужны Соединенные Штаты.

"Коалиция решительных"

Напомним, сегодня, 24 октября, в Лондоне проводится встреча "коалиции решительных".

Во время ее проведения премьер-министр Британии Кир Стармер призвал союзников Украины увеличить поставки оружия дальнего действия для укрепления позиций Киева в преддверии зимы.

Кроме того, французский лидер Эммануэль Макрон во время выступления на саммите "коалиции решительных" заявил, что страны-участники коалиции должны поддерживать энергетическую устойчивость Украины и усиливать давление на РФ.

Отметим, Кир Стармер во время саммита заявил, что "коалиция решительных" разработала для Украины мирный план до конца 2025 года из пяти пунктов.

