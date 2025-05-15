Переговоры Украины и России в Стамбуле: WSJ узнало, что будут обсуждать делегации
Во время сегодняшних переговоров в турецком Стамбуле украинская и российская делегации будут обсуждать временное прекращение огня на фронте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.
Как пишет WSJ, украинские официальные лица заявили, что во время встречи с российской делегацией будут обсуждать, как имплементировать и контролировать безусловное 30-дневное прекращение огня, которое предложила администрация главы Белого дома Дональда Трампа.
Издание добавляет, что в целом мирное соглашение между Украиной и Россией является лишь отдаленной возможностью. После того, как американский лидер пригрозил выйти из переговоров, Киев и Москва пытаются продемонстрировать свою готовность двигаться вперед, не уступая своими конечными целями.
"Путин хочет, по сути, капитуляции Украины, даже несмотря на то, что российские войска пытаются продвигаться вперед. За последние два года России удалось захватить менее 1% украинской территории, несмотря на сотни тысяч жертв и потерю огромных запасов техники", - добавляет WSJ.
Сегодня, как добавляет издание, вопрос заключается в том, на чью сторону станет Трамп. Последний все больше разочаровывается российским диктатором Владимиром Путиным, впрочем не демонстрирует никакой склонности наказывать Россию.
Переговоры Украины и России в Стамбуле
В ночь на 11 мая Путин отказался от предложения ввести режим тишины, однако выразил готовность со стороны России вернуться к переговорному процессу с Украиной 15 мая в Стамбуле. Президент Украины ВладимирЗеленский в ответ отметил, что Киев поддержит диалог, однако подчеркнул, что такая встреча может состояться только после остановки боевых действий на линии фронта.
Впоследствии в Стамбуле заявили о своей готовности выступить посредником на запланированных переговорах.
В это время специальный представитель Трампа Кит Келлог подчеркивал, что возможность начала переговоров появится только в случае установления режима прекращения огня.
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