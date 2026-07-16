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Зеленский раскрыл должность, которую предложат Соболеву

15:03 16.07.2026 Чт
1 мин
Министру хотят предложить перейти в Офис президента
aimg Валерий Ульяненко
Зеленский раскрыл должность, которую предложат Соболеву Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com_zelenskyy.official)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Министру экономики Алексею Соболеву предложат перейти на другую должность и работать в Офисе президента.

Как сообщает РБК-Украина, об этом украинский президент Владимир Зеленский заявил во время совместной с премьер-министром Британии Киром Стармером пресс-конференции.

Глава государства рассказал, что Алексею Соболеву предложат должность заместителя руководителя ОП Кирилла Буданова.

"Я вчера имел дискуссию с главой своего офиса, с Кириллом Будановым, у нас была вакансия, мы хотим ему предложить, я еще не поговорил с ним, предложить Соболеву должность заместителя по экономике в Офисе президента Украины", - сказал президент.

Напомним, Сергей Корецкий стал новым премьер-министром Украины. Сегодня, 16 июля, его кандидатуру поддержали 289 народных депутатов.

Отметим, что новый премьер-министр Украины во время выступления подчеркнул, что ключевой задачей нового правительства является полное обеспечение Сил обороны и масштабирование украинского ОПК.

Кроме того, Зеленский впервые назвал причину увольнения Михаила Федорова с должности министра обороны. По словам президента, ею стало отсутствие эффективной коммуникации Минобороны с руководством ВСУ.

РБК-Украина также писала, кто войдет в состав нового правительства Сергея Корецкого.

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