Зеленский раскрыл детали трех документов в рамках мирного плана

Он отметил, что существование трех отдельных документов - это правда. К переговорам привлечены также европейские партнеры Украины.

"Есть рамочный документ из 20 пунктов, он постоянно меняется и это нормально. Живая структура, которая должна отвечать интересам Украины, Европы, мира. Второй - это гарантии безопасности, мы работаем над этим. Я жду соответствующие предложения от наших военных и их диалога с американцами и все это надо объединить с принципами коалиции желающих. Гарантии безопасности - важный документ между нами, США и европейцами", - отметил президент.

Третий документ, по словам Зеленского, касается восстановления. Он будет работать уже после того, как завершится война, или наступит прекращение огня.

"Кто-то говорит, что это экономическое развитие Украины. Это проект, который должен работать после того, как закончится война, или будет прекращение огня", - отметил президент.