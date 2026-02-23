Зеленский раскритиковал резонансное заявление Залужного об обысках СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что со стороны посла Украины в Британии Валерия Залужного было "очень некрасиво" раскрывать внутренний конфликт, который произошел в 2022 году.
Как передает РБК-Украина, об этом глава украинского государства заявил в интервью AFP.
"Наверное у нас у всех одинаковая была эмоция - не рано ли все это. Я считаю просто, что сегодня обсуждать детали, о которых говорил Валерий Федорович (Залужный - ред.) - также очень некрасиво. Потому что никто от этого не выиграет. Все же речь идет о нашей армии, она сегодня воюет. И он не будет, скажем так, хорошо выглядеть, если будет разговаривать об этом", - считает Зеленский.
По словам президента, он не общался с Залужным после его резонансного интервью. Сейчас фокус должен быть на других вещах, а не на выборах.
"А кто сказал, что я пойду точно на выборы? Никто не сказал, что я пойду, и никто не сказал, что я не пойду, потому что идет война. Мы должны ее достойно завершить. Люди точно отреагируют на все и на всех, судя по тому, кто как живет, кто как жил это время, кто где был и кто что делал. На мой взгляд, это и весь ответ", - добавил он.
При этом Зеленский добавил, что он не знает, может ли Залужный стать хорошим президентом Украины.
Недавно Залужный рассказал, что сентябре 2022 года, когда он был главнокомандующим ВСУ, во время контрнаступления ВСУ на северо-востоке, сотрудники СБУ пытались провести обыск в его кабинете.
По словам эксголовнокомандующего, десятки агентов появились в офисе, где на тот момент также находились более десяти британских офицеров.
Залужный заблокировал проверку документов и компьютеров и обратился за разъяснениями к руководителю Офиса президента Андрею Ермаку и руководителю СБУ Василию Малюку.