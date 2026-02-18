Залужный заявил об обыске СБУ во время контрнаступления 2022 года

Читайте также : Харьковское контрнаступление: как это было

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP .

По словам Залужного, в середине сентября 2022 года, во время контрнаступления Украины на северо-востоке, в его офисе появились десятки сотрудников СБУ для обыска помещения. Он также подчеркнул, что в то время там было более десятка британских офицеров.

Экс-главнокомандующий также рассказал, что этот рейд СБУ представлял "угрозу", ведь они отказались сообщить, что именно ищут, поэтому он помешал им перебирать документы и компьютеры.

Он также отметил, что в присутствии агентов позвонил руководителю Офиса президента Украины Андрею Ермаку и резко предупредил: "Я сказал Ермаку, что отобью это нападение, потому что знаю, как воевать".

Затем Залужный позвонил тогдашнему руководителю СБУ Василию Малюку, чтобы спросить, что происходит. Малюк сказал, что ничего не знает о рейде, и пообещал разобраться с этим.

В чем причина возможного обыска

Позже он узнал, что подчиненные Малюка двумя днями ранее обратилось в районный суд Киева с попыткой получить ордер на обыск по тому же адресу. Согласно судебному документу, полученному агентством AP, агентство намеревалось обыскать стриптиз-клуб, которым якобы руководит преступная организация.

Но стриптиз-клуб, упомянутый в заявлении, был закрыт по этому адресу, еще до полномасштабного вторжения России.

Залужный считает, что ордер на обыск был поводом, и что представители СБУ вряд ли могли ошибочно определить местонахождение главного военного командного центра страны.