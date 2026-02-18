Залужный заявил об обыске СБУ во время контрнаступления 2022 года
Служба безопасности Украины пыталась провести обыск кабинета главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного во время осеннего контрнаступления 2022 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.
По словам Залужного, в середине сентября 2022 года, во время контрнаступления Украины на северо-востоке, в его офисе появились десятки сотрудников СБУ для обыска помещения. Он также подчеркнул, что в то время там было более десятка британских офицеров.
Экс-главнокомандующий также рассказал, что этот рейд СБУ представлял "угрозу", ведь они отказались сообщить, что именно ищут, поэтому он помешал им перебирать документы и компьютеры.
Он также отметил, что в присутствии агентов позвонил руководителю Офиса президента Украины Андрею Ермаку и резко предупредил: "Я сказал Ермаку, что отобью это нападение, потому что знаю, как воевать".
Затем Залужный позвонил тогдашнему руководителю СБУ Василию Малюку, чтобы спросить, что происходит. Малюк сказал, что ничего не знает о рейде, и пообещал разобраться с этим.
В чем причина возможного обыска
Позже он узнал, что подчиненные Малюка двумя днями ранее обратилось в районный суд Киева с попыткой получить ордер на обыск по тому же адресу. Согласно судебному документу, полученному агентством AP, агентство намеревалось обыскать стриптиз-клуб, которым якобы руководит преступная организация.
Но стриптиз-клуб, упомянутый в заявлении, был закрыт по этому адресу, еще до полномасштабного вторжения России.
Залужный считает, что ордер на обыск был поводом, и что представители СБУ вряд ли могли ошибочно определить местонахождение главного военного командного центра страны.
Осеннее контрнаступление ВСУ 2022 года
Во время харьковской наступательной операции осенью 2022 года за счет военной смекалки удалось за несколько дней освободить почти всю Харьковскую область и часть территорий на востоке.
Уже 6 сентября украинские войска перешли в наступление в направлениях Балаклея - Волохов Яр - Шевченково - Купянск и на восток от Балаклеи. До 13 сентября ВСУ освободили всю Харьковскую область к западу от реки Оскол.
Поселок Купянск-Узловой на восточном берегу Оскола вернулся под контроль ВСУ 16 сентября, как и восточная часть Купянска. За два дня весь восточный берег перешел под контроль Украины. Украинские силы продолжили движение на восток от Двуречной и Купянска.
К 26 сентября значительную часть Купянского района освободили. Тогда же войска продвинулись на север из Донецкой области в сторону Боровой, 30 сентября они освободили Ямполь, ключевой поселок в 8 километрах к юго-востоку от Лимана. Этот город в Донецкой области был освобожден 1 октября 2022 года.