Зеленський розкритикував резонансну заяву Залужного про обшуки СБУ

"Напевно в нас у всіх однакова була емоція - чи не зарано все це. Я вважаю просто, що сьогодні обговорювати деталі, про які говорив Валерій Федорович (Залужний - ред.) - також дуже негарно. Тому що ніхто від цього не виграє. Все ж таки йдеться про нашу армію, вона сьогодні воює. І він не матиме, скажімо так, гарного вигляду, якщо буде розмовляти про це", - вважає Зеленський.

За словами президента, він не спілкувався із Залужним після його резонансного інтерв'ю. Зараз фокус має бути на інших речах, а не на виборах.

"А хто сказав, що я піду точно на вибори? Ніхто не сказав, що я піду, і ніхто не сказав, що я не піду, тому що йде війна. Ми повинні її гідно завершити. Люди точно відреагують на все і на всіх, судячи з того, хто як живе, хто як жив цей час, хто де був і хто що робив. На мій погляд, це і вся відповідь", - додав він.

При цьому Зеленський додав, що він не знає, чи може Залужний стати хорошим президентом України.