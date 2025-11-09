Зеленский: россияне увеличили свою ударную силу за счет баллистики

Он рассказал, что в эти дни в большинстве областей фактически круглосуточно работают ремонтные бригады, энергетики и коммунальные службы.

Несмотря на сложную ситуацию восстановление продолжается в задействованы тысячи людей, чтобы стабилизировать систему и восстановить после повреждения.

В то же время Зеленский сообщил, что изменилось в атаках РФ и что это означает для страны.

"Россияне увеличили удары, увеличили свою ударную силу, используют удары больше баллистики. Это означает для нас потребность в большей ПВО, больших резервах оборудования и более четкой и оперативной работе в регионах", - сказал президент.

Также он отметил работников ГСЧС Украины, поскольку они всегда оперативные. Глава государства подчеркнул, что именно так должна быть построена работа всех уровней власти - от правительства до областей и общин.

"Чиновники должны лично быть в регионах, максимальная оперативность и помощь людям", - резюмировал президент.